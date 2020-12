Tik pred vzletom odprla zasilni izhod in skočila z letala

31-letni Antonio Murdock in 27-letna Brianna Greco iz Lake Wortha na Floridi sta v ponedeljek odprla zasilni izhod in se po zračni blazini oziroma toboganu spustila na letališko stezo La Guardie v New Yorku z Deltinega letala, ki se je že pomikalo po stezi za odhod proti Floridi. S seboj sta vzela tudi psička. Po aretaciji sta zatrdila, da nista imela druge izbire, ker ju posadka letala ni hotela spustiti z letala. Ni se dobro počutil Oba so kmalu po aretaciji izpustili iz zapora, vendar pa so jima vzeli psa in ga dali v zavetišče. Murdock je dejal, da se ni dobro počutil, in je prosil, naj ga spustijo z letala, kar so mu obljubili, vendar tega niso storili in je pač sam skušal odpreti vrata. Pravi, da se ni zavedal, da je šlo za zasilni izhod, in je mislil, da bo pač odprl vrata, ki vodijo na terminal. Ko je videl, da se je odprla blazina, se je pač skupaj s psom spustil po njej, ker se mu je v letalu vrtelo. Brianna ga ni hotela pustiti samega in se mu je pridružila. Letalo se je potem vrnilo do vrat in potnike so z njega izpustili ter namestili na druge polete. Od začetka sta delala težave Drugi potniki na sicer skoraj praznem letalu so povedali, da je par delal težave od začetka. Nenehno sta se premeščala in iskala boljše sedeže, čeprav je bilo prostora več kot dovolj. Murdock je zavrnil ukaz stevardese, naj se usede in pripne, ker menda trpi za posttravmatičnim sindromom in je blodil po letalu.



Leta 2010 si je na letališču JFK prav tako v New Yorku podoben izpad privoščil stevard družbe JetBlue. Najprej je po razglasnem sistemu letala preklinjal potnika, ki je bil nevljuden, pograbil pivo in odprl zasilni izhod ter se podrsal do letališke steze. Poslali so ga na zdravljenje.