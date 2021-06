Tiger Habib končno v lisicah

Sovražnik narave in bengalskih tigrov je za zapahi: po dvajsetih letih so le prijeli Habiba Talukderja, ki je v gozdu mangrov na meji med Indijo in Bangladešem ubil kakšnih 70 ogroženih živali.



Kot poroča BBC, na tistem območju živi največ bengalskih tigrov na svetu, skupno jih je v naravi le še nekaj tisoč. Tako skromna populacija pa je seveda magnet za pogoltne in neusmiljene krivolovce, ki na črnem trgu prodajajo kožo, kosti in tudi meso ubitih živali; kupci prihajajo z vsega sveta, največ pa s Kitajske. Talukderja, ki je v domovini znan kot Tiger Habib, so prijeli nekje v Bangladešu. Kot poročajo tuji mediji, se je okrutnež najprej ukvarjal zgolj z nabiranjem medu, sčasoma pa je odkril možnost nezakonitega, a bajnega zaslužka v gozdu Sundarbans. Za krivolov je organiziral tolpo, ki v okolici gozdnatega predela žanje strahospoštovanje, in čeprav so se domačini zavedali Talukderjevega početja, so se izogibali sodelovanju z organi pregona, saj so se bali posledic. Tiger Habib se po njihovem pripovedovanju ni bal niti spopada s samico bengalskega tigra, ob grožnjah policije je tako le odmahoval z roko. Gozdarska služba je dolgo spremljala krivolov na bengalske tigre in tudi druge prostoživeče živali, 50-letni Talukder pa je vstopal v gozd s svojimi pajdaši, čeprav so mu oblasti to prepovedale že zdavnaj, in se spretno izmikal roki pravice. Prijeli so ga minuli konec tedna, obeta se mu dolga zaporna kazen.

