Tiger na trajektu za Hvar! Jadrolinija: Nismo dolžni pregledovati prikolice (VIDEO)

Na Hvaru obstaja neregistrirani živalski vrt

Potnike in posadko trajekta hrvaške družbe Jadrolinija, ki je plul iz Splita do otoka Hvar, je presenetil tiger, ki je ležal v manjši prikolici osebnega avtomobila. Prikolica je bila na trajektu pokrita s ponjavo. Fotografijo tigra, ki gleda izza rešetk, so najprej objavili na facebooku s pripisom Ali je plačal vozovnico za Jadrolinijin trajekt?. Fotografija je povzročila ogorčenje številnih obiskovalcev spletne strani, ki so izrazili zaskrbljenost ne samo zaradi varnosti potnikov in posadke, temveč tudi zaradi varnosti živali. V Jadroliniji so za hrvaške medije pojasnili, da nihče ni prijavil prevoza tigra, člani posadke pa nimajo pristojnosti pregledovati prikolice, če ni prijavljen prevoz nevarnih snovi in podobnega. S prevozom eksotične živali na trajektu tudi niso bili seznanjeni na pristojni policiji.Na Hrvaškem je treba za prevoz zaščitenih živali, kot je tiger, imeti posebno dovoljenje in tudi vozilo za posebni prevoz. V splitskem živalskem vrtu so za časnik 24 sata pojasnili, da je treba žival pred transportom uspavati, jo nato dati v kletko in počakati, da se zbudi. Prav tako mora imeti žival med prevozom spremstvo.V hrvaškem združenju za zaščito živali Prijatelji živali so že pred leti opozorili, da na Hvaru obstaja neregistrirani živalski vrt, v katerem ima lastnik tudi tigre, ki naj bi jih oddajal v najem kot atrakcijo v barih in nočnih klubih. V današnjem sporočilu za javnost so napovedali, da bodo zaradi nezakonitega prevoza živali v neustreznih razmerah na trajektu zahtevali ukrepanje pristojnih organov. Hkrati so že izrazili dvom, da se bo kaj spremenilo v dobro živali, saj je veterinarska inšpekcija doslej odobrila vse dejavnosti lastnika tigrov.Lastnik živalskega vrta na Hvaru danes ni želel odgovarjati na novinarska vprašanja.