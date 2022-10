Temnolaska razkrila, kaj stori po uspešnem zmenku, moški pa o tem nimajo pojma (VIDEO)

Večina žensk se za zmenek rada še posebej uredi. Izbira oblačil, oblikovanje pričeske in ličenje lahko traja tudi več kot eno uro. Neka Američanka pa je tokrat razkrila posebno skrivnost svojega videza, ki pa je šokirala mnoge. Ne zmenkih namreč nosi tudi umetno zadnjico.

Američanka je razkrila tudi, da mora upoštevati določena pravila, v kolikor se zmenek konča uspešno. Na instagramu je objavila video, kaj storiti, če se zmenek konča v spalnici, kjer se običajno sleče oblačila. Pravi, da v tem primeru reče, da mora na stranišče oziroma v kopalnico, nato pa t. i. vložek sleče in skrije med zložene brisače oziroma nekam, kjer ga moški zagotovo ne bo našel.

Njena objava več kot 8 milijonov ogledov in mnogi so komentirali, da je to, kar počne, žalostno ter da bodo mnogi moški zagotovo opazili razliko.