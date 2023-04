Tekmovanje, da te kap: otroci za denar pobijali potepuške mačke

Na Novi Zelandiji so v torek ukinili tekmovanje, na katerem naj bi otroci lovili in ubijali potepuške mačke. Uvedba kategorije za mlajše od 14 let v sklopu vsakoletnega lovskega tekmovanja je namreč povzročila ogorčenje javnosti. Tamkajšnje društvo za preprečevanje krutosti do živali je ukinitev pozdravilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glavna nagrada v zdaj ukinjeni kategoriji naj bi znašala 250 novozelandskih oziroma približno 155 ameriških dolarjev. Kategorija je bila sicer opremljena z opozorilom otrokom, naj ne ubijajo domačih živali.

Novozelandsko društvo za preprečevanje krutosti do živali (SPCA) je po ukinitvi kategorije sporočilo, da je »zadovoljno in olajšano, da je bila kategorija za otroke, ki je vključevala streljanje potepuških mačk, odstranjena. Otroci in tudi odrasli ne bodo znali razlikovati med potepuško in prestrašeno domačo mačko,« je dejal tiskovni predstavnik SPCA.

Celotno tekmovanje, ki vsebuje tudi kategoriji za lov na divje prašiče in jelene, kot način zbiranja sredstev izvaja šola Rotherham na novozelandskem Južnem otoku.

»Naši sponzorji in varnost šole so naša prednostna naloga, zato je bila sprejeta odločitev, da se ta kategorija za letos umakne, da bi se izognili nadaljnjim odzivom,« so organizatorji tekmovanja zapisali na facebooku in dodali, da so zaradi uvedbe kategorije za otroke šola in nekateri sodelujoči prejeli »grda in neprimerna elektronska sporočila«, navaja AFP.

Potepuške mačke so sicer na Novi Zelandiji označene za škodljivce. Po podatkih tamkajšnjega ministrstva za varstvo narave imajo velik vpliv na domorodne ptice, netopirje, kuščarje, miši in žuželke.