Tek z roboti: kdo bo hitrejši na prvem mešanem polmaratonu?

Morda ste dober tekač in nimate težav s prehitevanjem človeške konkurence, toda ali bi vam šlo enako dobro, če bi z vami na startni črti stali tudi roboti? Na to vprašanje si lahko odgovorite aprila naslednje leto, ko bo v Pekingu potekal polmaraton, na katerem bodo poleg ljudi sodelovali tudi humanoidni roboti nekaterih vodilnih robotskih podjetij. Organizatorji pričakujejo, da se bo tekaškega dogodka udeležilo okoli 12.000 ljudi, med roboti pa med drugim pričakujejo mehanske predstavnike podjetij Tesla, Boston Dynamics in 1X.

Sodelujoči roboti bodo morali ustrezati nekaterim pogojem. Videti bodo morali biti kot ljudje, njihova višina ne bo smela presegati dveh metrov. Morali bodo teči ali vsaj hoditi po dveh nogah, kar pomeni, da goljufanje s kolesci odpade. Zmagovalci bodo prejeli denarno nagrado, ne glede na to, ali bodo ljudje ali njihovi mehanski ustrezniki. Kdo bo stal na stopničkah, bomo še videli, vendar pa strokovnjaki menijo, da bodo to zagotovo ljudje.

Trenutno naj bi humanoidni roboti dosegali hitrosti od osem do 12 km/h, medtem ko izurjeni človeški tekači tečejo s povprečno hitrostjo 14 km/h. Takšna hitrost je namreč potrebna, da maraton premagajo v uri in pol. Roboti se bodo morali med podvigom zelo verjetno ustaviti zaradi menjave baterije, saj je v pravilih navedeno, da je postanek med tekmo v ta namen dovoljen.

Teslin humanoid Foto: Florence Lo/Reuters

Roboti ne bodo prvič udeleženi na uradnih tekaških dogodkih. Lani je Laibo 2, štirinožni robot, razvit v Južni Koreji, postal prvi, ki je pretekel maraton z enim samim polnjenjem. Žal se ne bo mogel udeležiti aprilske preizkušnje, saj je dogodek odprt samo za dvonožne robote, Laibo 2 pa bolj spominja na psa.

Oktobra lani je kitajski dvonožni robot Tiangong sodeloval na polmaratonu Yizhuang v Pekingu, vendar je v resnici tekel s človeškimi tekači le 100 metrov za fotografiranje. Tiangong bo na startni črti tudi aprila, v upanju, da bo zmogel celotno traso.