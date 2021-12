Takšen bi bil naš planet, če bi vsi ljudje izginili: samo ena stvar bi ostala

Ste se kdaj vprašali, kaj bi se zgodilo z Zemljo, če bi popolnoma vsi ljudje nenadoma izginili? Kakšen scenarij bi pretil našemu planetu in v katero smer bi se razvijalo življenje brez človeške prisotnosti? Odgovor na to izjemno zanimivo vprašanje je poskusil poiskati tiktoker learnvideos_, ki se je potrudil in pripravil najverjetnejši scenarij. »Nekaj ​​ur po izginotju človeštva bi po vsem svetu ugasnile luči, saj večina elektrarn deluje na fosilna goriva. Seveda brez ljudi ne bi bilo nikogar, ki bi skrbel zanje, in bi prenehale delovati.«

Približno 48 ur po tem, ko bi opazili nenaden upad porabe energije, bi jedrske elektrarne prešle v tako imenovani 'varnostni način delovanja'. Mlini na veter bi prenehali delovati, saj bi jim zmanjkalo maziv, sončni paneli pa bi zaradi prahu postali neuporabni. Tako bi se skoraj vse regije, razen tistih, ki so povezane s hidroelektrarnami, hitro znašle brez energentov. Poleg tega bi bila dva ali tri dni po našem izginotju poplavljena večina podzemnih železnic, saj črpalke ne bi mogle delovati brez našega posredovanja.

Kaj bi se zgodilo z živalmi?

Tiste živali, ki bi jim nekako uspelo pobegniti v naravo, bi se znašle v povsem novi realnosti – v surovem boju za preživetje, kjer ne bi bilo več prostora za hišne ljubljenčke. Izginili bi, saj bi se na primer kratke tace pri buldogu izkazale za smrtonosno hibo. Mesec dni po našem izginotju bi izhlapela vsa voda, namenjena hlajenju jedrskih elektrarn. In to bi povzročilo vrsto izjemno močnih eksplozij in velikih katastrof, veliko močnejših od tiste v Černobilu. Na milijone živali bi umrlo zaradi raka, vendar bi si planet še vedno zlahka in hitro opomogel od radioaktivne kontaminacije. Po 25 letih človeškega izginotja bi bili skoraj vsa mesta in ceste pokriti z vegetacijo. In kjer so rastline, so tudi rastlinojede živali. In kjer je plen, tam je plenilec. Preživeli psi bi se začeli mešati z volkovi in ​​vstopili bi v nekdanja mesta.

Brez nas bi bil zrak prečiščen, zato bi se v nekaterih mestih vidljivost izboljšala. Vendar pa bi bila mesta, kot sta Dubaj in Las Vegas, zakopana pod peskom. Puščava bi vzela nazaj, kar ji pripada. Tako kot tudi preostala narava.

Nekateri bi bili veseli, da nas ni

Po 300 letih bi kovinske konstrukcije, kot je Eifflov stolp, začele razpadati, ker ne bi bilo nikogar, ki bi jih pobarval in zaščitil pred korozijo. Vse visoke zgradbe bi padle in velika močvirja, kakršna so nekoč pokrivala ZDA, bi se znova pojavila. Tudi velike morske živali bi bile vesele, da nas ni več. Na primer, brez prisotnosti ljudi bi populacija kitov cvetela.

Po 10.000 letih bi bilo edino, kar bi spominjalo na obstoj ljudi, ostanki kamnitih konstrukcij. Piramide, kitajski zid, Mount Rushmore bi ostali ... Čez 50 milijonov let bi bile plastične steklenice in drobci stekla zadnja stvarna planetu, v naslednjih 50 milijonih let pa bi tudi ti izginili. »Naš planet zmore brez nas, mi pa brez njega ne,« je sklenil avtor videa.