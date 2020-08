Tako sta si podobni, da niti moža ne ločita, katera je mama in katera hči

(60) in njena hči(30) sta kot sestri dvojčici, a sta dejansko mati in hči. Tako sta si podobni, da ju niti lastna partnerja včasih ne ločita, piše Daily Mail.Čeprav sta si bili vedno sila podobni, se je šele v Cherinih najstniških letih dogajalo, da je bila ta podobnost malce moteča za druge. Cher je bila edina deklica v šoli, ki je imela tako 'mladostniško' mamo in ji je bila na las podobna.Njuna podobnost je pritegnila mnoge na družbenem omrežju, zato imata danes številne sledilce. Predvsem ti so velikokrat zmedeni, katera je katera. Včasih pa je to težava tudi za njuna moža.»Nekega dne sva bili z mamo oblečeni v enaki oblekici, ko se je približal moj mož in udaril mamo po zadnjici, saj je mislil, da sem jaz,« je razkrila Cher.Mama Dawn pa je vesela, da jo primerjajo s Cher in mislijo, da sta sestri dvojčici.