Ženska si sama naredi začasen umetni zob?! Njen posnetek zbral že več kot 2 milijona ogledov (VIDEO)

Izvirna in varčna mama iz ZDA je našla nenavadno rešitev za svoj nasmeh – sama si izdeluje začasne zobe, da prihrani tisoče evrov za zobozdravstvene posege.

Lacy Meeler je razkrila, da si je po poškodbi sprednjega zoba dala oceniti stroške popravila, ki bi jo stali vrtoglavih 6.000 evrov. Ker si trenutno ne more privoščiti takega izdatka, se je odločila za domačo rešitev – začasni zob si preprosto izdela sama.

Čeprav ima že dogovorjen termin na zobozdravstveni šoli, kjer bo popravek cenejši, bo na to morala čakati do maja. Do takrat pa si je omislila domačo rešitev, ki jo je s sledilci delila tudi na TikToku.

Kako si sama naredi začasni zob?

Lacy uporablja posebne oblikovalne zobne kroglice, ki jih je mogoče kupiti na spletu za manj kot 6 evrov. Postopek je preprost: Segreje vodo v mikrovalovni pečici za eno minuto. V vodo doda kroglice in počaka, da postanejo prozorne. Zmehčano maso oblikuje v obliko zoba. Oblikovan zob vstavi v vrzel in nato srkne hladen požirek vode, da se učvrsti.

Lacy je pojasnila, da mora lažni zob zamenjati približno vsaka dva tedna, saj se sčasoma obarva, še posebej po jedi. »Ni popolno, a bolje kot nič«.

Mama priznava, da njen lažni zob ni idealna rešitev, a meni, da je to boljša možnost kot hoja naokrog s prazno vrzeljo v nasmehu. Čeprav nekateri menijo, da ne izgleda povsem naravno, pravi, da večina ljudi sploh ne opazi razlike.

Lacy lahko normalno pije vroče pijače, kot je kava, ne da bi temperatura vplivala na material. Prav tako odstranjevanje zoba, ki ga opravi dvakrat na mesec, ni boleče.

»Zobozdravstvena oskrba je danes luksuz«

Po objavi na TikToku, kjer jo najdemo pod uporabniškim imenom @lacy_learns2luvherself, je njen posnetek zbral že več kot 2 milijona ogledov. Mnogi so pohvalili njeno iznajdljivost in delili svoja mnenja: »Hvala, da si to delila – zobozdravstvena oskrba je res postala luksuz.«, »Če to deluje zate, super! Videti je čisto v redu.«, »Tako žalostno je, da si ljudje ne morejo privoščiti osnovne zdravstvene oskrbe.«

Lacy je svojo zgodbo delila, ker ve, da ni edina v takšni situaciji, in upa, da bo njen nasvet pomagal tudi drugim, poroča thesun.co.uk.

