Tako lahko zgradite lasten bunker za primer jedrskega napada

Gradnja lastnega bunkerja za primer jedrske grožnje je zahtevna, a izvedljiva naloga, ki zahteva natančno načrtovanje, zadostna finančna sredstva in upoštevanje varnostnih standardov. ChatGPT smo vprašali, kako bi lahko vsakdo zgradil svoj lastni bunker.

Zaupal nam je nekaj ključnih korakov, kako se lahko lotite te naloge.

Izbira lokacije

Idealno je izbrati lokacijo na vašem zemljišču, ki omogoča dovolj globoko izkopavanje. Globlje, kot je zaklonišče, bolj bo zaščiteno pred sevanjem, eksplozijami in udarnimi valovi. Če je mogoče, se izogibajte bližini mest, ki bi lahko bila tarče napadov.

Načrtovanje in zasnova

Določite, koliko ljudi bo uporabljalo bunker. To bo vplivalo na velikost oziroma kapaciteto bunkerja in njegovo opremo. Najbolj priljubljeni materiali za bunkerje so:

Beton: Trpežen in dobro ščiti pred sevanjem in udarnimi valovi.

Jeklene konstrukcije: Dobre za dodatno ojačitev.

Plastika ali stekloplastika: Lažje za delo, a manj zaščitne.

Načrtujte tudi dovolj prostora za zaloge hrane, vode, opreme in nujne medicinske potrebščine.

Zavarovanje in izolacija

Za zaščito proti sevanju dodajte več plasti betona, zemlje ali svinca, saj ti materiali učinkovito ustavijo radioaktivno sevanje. Poskrbite za prezračevalni sistem s filtrom, ki ustreza kakovostnemu standardu HEPA, in zaščito pred vdorom radioaktivnih delcev.

Spalnica javnega betonskega zaklonišča v Švici, zgrajenega med hladno vojno. FOTO: Fabrice Coffrini Afp

Prepričajte se, da je zaklonišče vodoodporno in da ima drenažni sistem.

Zaloge in oprema

Poskrbite za zadostno količino nepokvarljive hrane in vsaj 4 litre vode na osebo na dan. Zaloge naj bodo za 2-4 tedne. Priskrbite si zanesljiv vir energije, kot je dizelski ali solarni generator.

Medicinska oprema naj vsebuje osnovni komplet za prvo pomoč in zdravila, vključno z jodovimi tabletami za zaščito pred sevanjem. Ne pozabite na kemično stranišče ali sistem za ravnanje z odpadki.

Dostop in varnost

Da bi preprečili nezaželene obiske, vhod ne sme biti preveč viden. Vrata naj bodo dvojna - vgradite zračno zaporo z dvema vhodoma za dodatno zaščito pred radioaktivnimi delci. V zatočišče namestite tudi radijski sprejemnik, ki bo deloval tudi v primeru izpada elektrike.

Jedrsko zaklonišče iz obdobja hladne vojne, zgrajeno za predsednika Johna F. Kennedyja, na otoku Peanut na Floridi. FOTO: Joe Skipper/Reuters Reuters Pictures

Preden začnete gradnjo, preverite lokalne predpise in pridobite potrebna dovoljenja. Gradnja podzemnih objektov lahko zahteva dovoljenja za izkopavanje in gradnjo.

Priprava na uporabo

Izvedite več vaj, da se družinski člani ali sostanovalci navadijo na varnostne protokole. Bunker redno vzdržujte, preverjajte zaloge in stanje.

Če gradnja lastnega bunkerja ni izvedljiva, razmislite o nakupu že narejenega. Na spletu je mogoče najti nekdanje bunkerje iz časa hladne vojne, ki jih lahko prilagodite svojim potrebam.