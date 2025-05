Tajni dokumenti CIE razkrivajo točne lokacije nezemeljskih baz – dve naj bi bili na Zemlji

Nezemljani se morda skrivajo čisto pred našimi očmi, saj je ameriška obveščevalna agencija CIA razkrila več dokumentov, ki trdijo, da so skrivne baze nezemljanov razpršene po vsem svetu, celo pod morjem.

Tajni dokumenti, ki so bili nedavno razkriti prek Zakona o svobodi obveščanja (FOIA), nakazujejo, da nezemljani morda niso le tam zunaj v vesolju, ampak že živijo med nami na strogo zaupnih lokacijah po svetu. Med domnevnimi lokacijami naj bi bili gora Mount Hayes na Aljaski, Mount Perdido v Španiji in več podvodnih lokacij ob obali Portorika in blizu Bahamov.

Ameriške obveščevalne službe so že dolgo seznanjene s temi skrivnostnimi lokacijami. FOTO: Dottedhippo Getty Images/istockphoto

Eden od poročil z naslovom Opis osebja, povezanega z bazami ET navaja Mount Hayes kot 'glavno bazo', ki naj bi jo nezemljani uporabljali v regiji Aljaske. Skrita v ledeni divjini naj bi bila gora središče nenavadnih elektromagnetnih pojavov in bizarnih opažanj NLP-jev, pri čemer naj bi očividci poročali o nerazložljivih letalih, ki se obnašajo na načine, ki presegajo človeško tehnologijo.

Datoteke omenjajo tudi 'potopljene' baze, zlasti na Karibih, kjer naj bi poročali o nenavadni elektromagnetni dejavnosti in neidentificiranih potopljenih predmetih.

Tri vrste entitet

V 70. in 80. letih je CIA izvajala eksperimente z ljudmi, ki so trdili, da lahko zaznajo informacije o oddaljenih predmetih, dogodkih ali ljudeh – proces, znan kot 'daljinsko gledanje'. Ta dejavnost je bila del tajnega programa STARGATE, v katerem so sodelovali posamezniki z domnevnimi psihičnimi sposobnostmi, ki naj bi služili vojaškim in obveščevalnim namenom med hladno vojno.

»Doslej smo naleteli na tri vrste entitet, povezanih z bazami na različnih lokacijah v Osončju,« je zapisal eden od testiranih subjektov.

Znotraj baze Mount Hayes naj bi daljinski opazovalec zaznal 'bitje z zelo veliko, zaobljeno glavo' in 'zelo nečloveškim videzom', drugo pa kot 'zelo bledega videza z ostro oblikovanim nosom'. Baza na Titanu naj bi bila celo zasedena s človeškimi znanstveniki, vključno s 'privlačno žensko'.

CIA se na ponovno zanimanje za dokumente ni javno odzvala. FOTO: Shutterstock

Opazovalec je opisal tudi dve bitji, ki naj bi stali zunaj ene od baz in opravljali neko rutinsko nalogo. V notranjosti baze Mount Hayes naj bi bila še dva – eden naj bi sedel za okroglim konzolnim pultom z nekakšnim zaobljenim zaslonom, drugi pa je bil v ozadju zaposlen z drugo nalogo.

Dokumenti nakazujejo

Čeprav dokumenti ne vključujejo fotografskih dokazov ali potrjujejo avtentičnosti trditev, so znova spodbudili razprave o obstoju inteligentnega življenja zunaj Zemlje. Dokumenti nakazujejo, da so bile ameriške obveščevalne službe že dolgo seznanjene s temi skrivnostnimi lokacijami in jih morda tudi nadzirale.

Raziskovalci NLP-jev poudarjajo, da se določeni vzorci opažanj in srečanj ponavljajo čez leta, kar naj bi okrepilo domnevo o obstoju nezemeljskih baz. Nekateri od dokumentov omenjajo tudi zavest vlade in vojske o teh domnevnih bazah, vendar v objavljenih straneh ni nobene uradne potrditve. CIA se na ponovno zanimanje za dokumente ni javno odzvala.

Medtem ko skeptiki trditve zavračajo kot špekulacije ali pričevanja brez trdnih dokazov, drugi menijo, da že samo dejstvo, da so te informacije zapisane v dokumentih, kaže na določeno raven uradnega zanimanja za pojav, poroča dailystar.co.uk.

