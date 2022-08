Ta posnetek bo zmehčal še najbolj trda srca (VIDEO)

Vas zanima, kako je videti, ko živali poskrbijo druga za drugo? Na twitterju se je pojavil posnete štirih mačk, ki vam bo ogrel srce in dal misliti. Medtem ko so tri večje mačke skočile na streho in šle novim dogodivščinam naproti, je najmanjši mucek obtičal. Tri večje mačke so ga potrpežljivo čakale, na koncu pa mu je ena priskočila na pomoč.

Posrečemo reševanje male mucke so ujeli na kamero in dodali na splet.