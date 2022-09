Ta pa je vztrajen: poročil se je 53-krat

Vztrajal je, dokler ni našel prave, svoje skrajno nenavadno življenje opisuje 65-letnik iz Savdske Arabije. Poročil se je kar 53-krat, a menda je zdaj končno zadihal v zvezi, ki ga pomirja in osrečuje.

Poraz za porazom

Prvič je Abu Abdulah skočil v zakonski stan pri svojih dvajsetih. Izbranka je bila šest let starejša od njega, ustvarila sta si tudi družino, a po treh letih so se pojavile težave in sklenil je, da si bo raje poiskal drugo. Oziroma da si bo poiskal še eno! In ko mu dve nista zadostovali, se je poročil še s tretjo in nato še s četrto ženo, a ko se je njegovo družinsko življenje začelo pošteno zapletati, se je odločil, da se bo od vseh štirih ločil.

Vzel je tudi tujko, pa ni bila prava. FOTO: Sviatlana Lazarenka/Getty Images

Toda zadovoljstva mu ni zagotovilo niti vnovično samsko življenje, zato je nadaljeval iskanje primerne družice. Kljub vztrajnosti je doživljal poraz za porazom, eden od zakonov se je končal že po prvi noči, priznava. A v vsakega je vkorakal z resno namero, da bo z izbranko ostal do smrti, za vsako svatbo, tradicionalno in kot se spodobi, je odštel tudi bajno premoženje, priznava. iskal je doma in na tujem, pripravljen je bil prilagoditi tudi svoja verska in družbena prepričanja, a nič ni zadostovalo.

Čakal je vse do številke 53, ki se je, kot kaže, vendarle izkazala za srečno: našel je pravo, je prepričan, čeprav sta par šele nekaj mesecev, a je ravno zato, da ne bi česa zamočil, ne želi izpostavljati javnosti, ampak bo zakonsko srečo užival v zasebnosti.

20 je bil star ob prvi poroki.

Mnogi ga kritizirajo in označujejo za brezsramnega poligamista, Abu pa se brani, da je bil z več ženami naenkrat poročen le prva leta, pozneje pa se je pred vsakim novim zakonom prej odgovorno ločil. Koliko otrok mu je prinesla vsa dozdajšnja zakonska (ne)sreča, pa ne želi razkriti.