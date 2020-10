Ta babica je bila nekoč policistka, danes se ukvarja s pornografijo (FOTO)

Kanadčanka Bianca se je po 17 letih odločila za korenito spremembo poklica. Delala je v policijskih vrstah, ko je ugotovila, da bi rada preizkusila še kaj drugega. Priznala je, da je policijsko delo ne izpopolnjuje več, zato je odšla na novo pot. Najprej je odprla restavracijo in se za pet let podala v gostinske vode, poroča Telegraf.



Tudi to se ni izšlo, saj je po petih letih vodenja restavracije bankrotirala in pristala na dnu. Mama treh otrok je bila odločena, da se izvleče iz finančnih težav, zato se je zatekla v popolnoma neznane kroge. Pristala je v industriji filmov za odrasle in leta 2012 posnela prve vsebine za tovrstne spletne strani.



Število naročnikov je raslo iz dneva v dan in Bianca je postala prava spletna senzacija. Rasel je tudi njen zaslužek in danes je dobro preskrbljena. Tudi koronski časi so bili zanjo zelo uspešni, saj je dobila še več naročnikov in vsak mesec je njen bančni račun polnejši.