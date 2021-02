Svizec napoveduje, koliko tednov zime je še pred nami

Najslovitejši vremenoslovec na svetu je podal svojo napoved. Zima bo trajala še šest tednov, je sklenil, potem ko je pokukal iz svojega brloga in videl svojo senco. To v skladu s tradicionalnim prepričanjem pomeni, da pomladi še ne bo kmalu.

Že od 1887. ima pri napovedovanju vremena v Punxsutawneyju v ameriški zvezni državi Pensilvanija, o velikem dogodku pa poročajo vsi ameriški in tudi številni svetovni mediji, glavno besedo svizec. Kaj bo porekel oziroma nakazal, običajno v živo nestrpno pričakuje več tisoč nestrpnežev, dogodek pa prenašajo številne medijske hiše, a je bil letošnji obred bolj klavrn zaradi pandemije. No, ta ni zmotila svizca, ki je svoje poslanstvo kljub temu opravil, in kot veleva tradicija že 134 let, na svečnico ponosno stopil iz brloga in podal svojo oceno. Njegova senca je bila znak, da zime še ni konec, kar je za marsikoga, ki mu je v tej dolgi, covidni zimi sneg edino veselje, dragocena tolažba. A da ne bo lažnih obljub: svizec se po statistiki v večini primerov zmoti, po podatkih ameriških vremenoslovcev je namreč pravilno oceno podal v le 40 odstotkih primerov.



Svižčev dan je, kot rečeno, v Punxsutawneyju velik praznik, ki vsako leto tradicionalno pritegne tudi več deset tisoč turistov; lani se jih je na dogodku trlo kar 40.000, letos pa le peščica ljudi, med njimi predvsem svižčevih tolmačev in redkih novinarjev, del z občinstvom pa so zapolnjevale kartonske podobe ljudi. Svizec, ki se od leta 1961 imenuje Phil, menda po britanskem vojvodi Edinburškem, je s svojim izročilom pred več kot četrt stoletja navdušil tudi filmarje, leta 1993 so posneli uspešnico Neskončen dan (Groundhog Day) z Billom Murrayjem in Andie McDowell v glavnih vlogah.

