Švicarji v službo priplavajo, turistom nič jasno

Bern se ponaša z nenavadno poletno navado.
Fotografija: Reka Aare je zelo čista. FOTO: Saiko3p/Getty Images
Reka Aare je zelo čista. FOTO: Saiko3p/Getty Images

T. H.
28.08.2025 ob 07:09
T. H.
28.08.2025 ob 07:09

V Bernu se življenje poleti preseli k njihovi prelepi in zelo čisti reki Aare. Že zjutraj, ko sonce obsije njeno turkizno modro vodo, se ob njenih bregovih zberejo plavalci, tekači in sprehajalci. A posebnost švicarske prestolnice ni le v tem, temveč tudi v edinstveni in na pogled spektakularni mestni poletni dejavnosti - plavanju po reki na poti v službo ali domov.

Ljudje z brisačo in prenosnim računalnikom pod pazduho stopijo na enega od mostov, si slečejo majico, kravato, pospravijo oblačila in računalnik v vodoodporno torbo in – skočijo v vodo. Nato se pustijo nositi toku, da jih v nekaj minutah ponese mimo starega mestnega jedra, parlamenta, mostov in vrtov, zatem pa izstopijo na skrbno označenih mestih z lestvami in stopnicami, poleg katerih so tudi kabine za preoblačenje in prhanje. Na bregu se obrišejo, obujejo sandale, nadenejo kravate in se z mokrimi lasmi odpravijo proti pisarnam.

Turistom, ki začudeno opazujejo prizor, pogosto ne gre v račun, da so to pravzaprav jutranje vožnje z avtobusom v bernskem slogu. Plavanje ni zgolj zabava, ampak tradicija in ritual svobode, ki povezuje njihov vsakdanjik z naravo. Plavanje po reki je tako priljubljeno med meščani, da ga imenujejo kar mestno plavanje – städtisches Schwimmen, Unesco pa je to navado celo uvrstil na seznam nesnovne kulturne dediščine.

Švicarji svoj poletni ritual jemljejo zelo resno. Mestne oblasti redno skrbijo za varnost, in kadar je tok premočan in voda motna po padavinah, na opozorilnih tablah obveščajo, da je plavanje prepovedano, prav tako ves čas po spletu ozaveščajo o nevarnostih tovrstnega kopanja v deroči reki. Ta je primerna le za dobre plavalce.

Švica tradicija poletje služba plavanje

