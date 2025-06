Svetlobna predstava dronov navdušila na tisoče gledalcev (FOTO)

Mesto Chongqing na jugozahodu Kitajske je postavilo nov Guinnessov svetovni rekord z uprizoritvijo ogromnega svetlobnega šova s kar 11.787 droni. Kitajska je že prej slovela po obsežnih svetlobnih predstavah, toda dogodek, imenovan Očarljivi Chongqing, je postavil višji standard za velike svetlobne šove z droni in postavil rekord.

Droni so ustvarjali velikanske vzorce, ki sta jih navdihnili kitajska zgodovina in kultura.

Po ocenah oblasti si je predstavo v središču mesta 17. junija ogledalo več kot 100.000 ljudi – in niso bili razočarani. Nočno nebo je osvetlilo 11.787 majhnih dronov, ki so se usklajevali v različne oblike in pisana sporočila. Na nebu so ustvarjali velikanske vzorce, ki sta jih navdihnili kitajska zgodovina in kultura, od pisanih rož do podrobnih silhuet in lokalnih maskot.

Le malo gledalcev pa se je zavedalo, koliko truda je bilo vloženega v ta dogodek. Inženirji so morali natančno izračunati premikanje vsakega drona, da so zagotovili, da bodo na pravem mestu v pravem trenutku in bodo izrisali prave vzorce. Ekipa, ki stoji za svetlobno predstavo, je izvedla nešteto vaj in popravkov, da bi zagotovili, da bo na veliki večer vse brezhibno.

Mesto se je v zadnjih letih razvilo v središče razvoja in proizvodnje dronov.

Čeprav je zabava za ljudstvo seveda pomembna, je Chongqing z organizacijo največjega sejma dronov na svetu predstavil tudi svojo moč na področju proizvodnje in raziskav tehnologije dronov in upravljanja teh na nizkih višinah.

Spektakel si je ogledalo več kot 100.000 ljudi. FOTO: Oddity Central