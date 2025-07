Superjahto prodajajo za 559 milijonov evrov

Košarkarsko igrišče, zasebna klinika in pristajališče za helikopter so le tri posebnosti razkošne 118,8 metra dolge jahte Breakthrough, ki se je pred kratkim znašla na tržišču. Njen trenutni lastnik naj bi bil Bill Gates, jahta pa je na prodaj za slabih 599 milijonov evrov.

Za udobje in razkošje je poskrbljeno na vsakem koraku. Tisti, ki bodo pluli z njo, se bodo lahko namakali v čudovitem neskončnem bazenu (gre za bazen, ki je videti, kot da je brez roba in da se voda izteka naravnost v oceane ali morja, po katerih plove ladja), v privlačnem baru ob njem srkali koktajle, ki bodo, kajpada, pripravljeni iz najdražjih in najbolj izbranih pijač na svetu, in si po želji privoščili večerni ogled filma v ladijskem kinu.

Notranjost je oblikovana iz najbolj prestižnih materialov.

Poganja jo tekoči vodik.

Notranjost jahte

Ima 15 kabin in omogoča udobno bivanje tridesetim nadvse izbirčnim in zahtevnim gostom. Bolj preprosti so prostori za 43-člansko posadko, katere edini cilj je skrbeti za čim večje udobje lastnikov in njihovih gostov. Prostori lastnikov so razporejeni v štirinadstropni zasebni hiši z dvema spalnicama, dvema kopalnicama, telovadnico, kuhinjo, dvema pisarnama s kaminom, prostorno dnevno sobo in jedilnico, ki ima tudi teraso s pogledom na morje.

Notranjost jahte je oblikovana z izjemno pozornostjo do podrobnosti in iz najbolj prestižnih materialov. Usnje, marmor, beljeni hrast in tkanine z elegantno teksturo ustvarjajo prefinjen in eleganten vtis. Dve impresivni stopnišči vodita do sedežnega prostora na zadnjem delu jahte, kjer se lahko gostje sprostijo in uživajo v čudovitem razgledu.

Breakthrough pa ni zgolj simbol razkošja, temveč tudi pionir na področju ekoloških inovacij. Gre za prvo superjahto na svetu, ki jo poganjata tekoči vodik in napredni sistem gorivnih celic, kar jo postavlja v ospredje trajnostne tehnologije v pomorstvu. Hidrogenski pogon omogoča, da deluje skoraj brez emisij, kar je velik korak k zmanjšanju ogljičnega odtisa luksuznih plovil.