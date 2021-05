Superbabica, supermaratonka

Opravila s 168 kilometri

Tudi najtežjim preizkušnjam je kos. FOTO: Reuters

V življenju se je podpisala že pod več kot 100 maratonov, a teh ni opravila v mladosti, kot bi marsikdo zmotno pomislil. Superbabica, kot jo opevajo kitajski mediji, se je namreč v tek zaljubila šele po upokojitvi, za katero se je odločila pri svojih petdesetih letih: tek je bil zanjo sprva le oblika rekreacije, da bi obdržala telesno pripravljenost in vitalnost, kmalu pa je spoznala, da ji brez njega preprosto živeti ni.tako že dvajset let teče vsak dan, po ulicah in gozdnatih predelih domačega Liaoninga jo občudujejo številni prebivalci njene soseske, vrhunsko formo pa ji zavidajo tudi številni mlajši. Že tri leta po upokojitvi se je sklenila preizkusiti na pravem pravcatem maratonu in ga opravila nadvse uspešno, od takrat pa se vsako leto udeleži kar največ tekaških preizkušenj.Med drugim je kar trikrat uspešno opravila z opevanim maratonom v Pekingu, letos pa se je uvrstila tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, saj je postala najstarejša oseba, ki se je spopadla s kar 168 kilometrov dolgim maratonom v svojem Liaoningu, potrebovala je manj kot 40 ur. »Moja babica že ne teče tako,« so jo občudovali mnogo mlajši sotekmovalci, ponosni, da so sodelovali na preizkušnji, na kateri se je pisala zgodovina. Na izzivu v Liaoningu je sicer tekmovala že lani, a se je takrat odločila za nekoliko, hm, milejšo različico, dolgo 110 kilometrov: tekla je s prijateljico, ki pa je bila občutno počasnejša od 70-letnice, zato jo je Wang Lang tik pred koncem solidarno čakala šest ur, da bi lahko skupaj prečkali ciljno črto.Kitajka se drži strogega tekaškega režima: vsak dan, od ponedeljka do sobote, preteče dobrih 20 kilometrov, ob nedeljah pa se pridruži svojemu klubu, teče v družbi. Wang, ki je tudi navdušena pohodnica in velika ljubiteljica narave, se najraje poda v hribovite predele svojega mesta, saj ji je bolj všeč mehkejša podlaga, v zimskem obdobju, ko vreme ne omogoča takšnega treninga, pa se mora sprijazniti z asfaltiranimi cestami.