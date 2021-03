Superbabica nabunkala nasilneža

Stala je pri semaforju in čakala na zeleno luč, ko se ji je naglo približal neznani moški in jo močno udaril v levo oko. Kljub neznosni bolečini in silovitosti udarca, ki jo je skoraj podrl, pa je 76-letnica ostala na nogah – in z nasilnežem osupljivo obračunala.



Zgodilo se je sredi prometne ulice, ob prehodu za pešce, v San Franciscu: Xiao Zhen Xie, priseljenka s Kitajske, je opazila moškega, 39-letnega Stevena Jenkinsa, kako besno teče proti njej. Jasno je bilo, da beži, a še preden se mu je lahko umaknila, je ta z roko zamahnil proti njej in jo mahnil v obraz, da se je nevarno zamajala. Ni padla, še več, takoj se je ozrla okoli sebe in prijela za prvo stvar, ki jo je videla v bližini: to je bila lesena deska, s katero je začela silovito udrihati proti nič hudega slutečemu moškemu, ki so ga kmalu zatem obkolili še mimoidoči in pridržali do prihoda policije. Prišli so tudi reševalci, ki so takoj oskrbeli gospo in njenega napadalca, ki je po hudem obračunu obležal na tleh in ni mogel vstati brez pomoči, ter ju odpeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki le še potrdili, da je Jenkins potegnil ta krajšo.



Xiao zaradi podplutb slabo vidi na obe očesi, njena vnukinja, nadvse besna zaradi dogodka, pa je še povedala, da si babica zdaj ne upa zapustiti doma, v strahu, da jo bo kdo znova napadel. Glede na vse pogostejše napade na priseljence azijskega rodu v ZDA, ki se od začetka pandemije kar vrstijo, je njen strah verjetno upravičen, izkazalo pa se je še, da je Jenkins nekaj minut, preden se je zapodil proti Xiao, napadel 83-letnega moškega, prav tako azijskega rodu, med begom pa je sklenil obračunati še s 76-letnico.

