Super zbirko sestavljal 40 let, strast do igre prenesel tudi na sina

Le kdo ne pozna videoiger Super Mario Bros; tudi če Nintendove uspešnice niste igrali, ste zagotovo videli podobi njegovih simpatičnih junakov, ki sta se marsikomu usedla v srce.

Eden velikih oboževalcev igre, zlasti lika Maria, je 45-letni Britanec Steve Bagley. V svojem domu v Staffordshiru ima zbirko predmetov, posvečenih tej igri, za katero verjame, da je ena najobsežnejših na svetu. Sestavljal jo je približno 40 let in za to zapravil na tisoče funtov.

Njegova zbirka vsebuje figurice, plakate, avtograme, igralne karte ter 50 konzol.

Ikonični lik Super Maria ga je navdušil že kot petletnega dečka, ljubezen pa je z leti le še rasla. Trenutno ima doma okoli 2000 spominkov, povezanih z Mariem, vključno s 500 igrami. Poleg teh njegova zbirka vsebuje figurice, plakate, avtograme, starinske igralne karte ter 50 Nintendovih konzol. Prvo so mu kupili starši.

Svojo strast do Maria je prenesel tudi na sina

Zbirka, ki jo hrani v spalnici v svoji hiši, na različne načine vpliva na njegovo življenje. Zaradi obsedenosti z malim brkatim vodovodarjem je potoval v tujino ter se poglobil v japonski eBuy in družbena omrežja. Bagley celo upravlja spletno stran, posvečeno Mariu, imenovano Mario Museum. Svojo strast do Maria je prenesel tudi na sina, s katerim pogosto igrata Mario Kart.

Igra Super Mario Bros je izšla leta 1985, a še dandanes ostaja priljubljena med igralci. Junak Mario je luč sveta ugledal še prej, leta 1981, ko se je prvič pojavil v arkadni igri Donkey Kong pod imenom Jumpman. Prava prelomnica se je zgodila septembra 1985 z igro Super Mario Bros, kjer se je Mario pojavil skupaj s svojim bratom Luigijem.

Igra je sredi septembra praznovala 40. obletnico, ki jo je Bagley proslavil na prav poseben način. Več kot 40 dni je predstavljal različne formate igre, nato pa predstavil javnosti vse, kar ima doma. »To je prvič, da sem po več kot 30 letih predstavil celotno zbirko, zato bi to moralo biti za oboževalce Nintenda resnično razburljivo,« je dejal in še: »Mario je prestal test časa. Da nekaj traja tako dolgo, mora biti res posebno.«