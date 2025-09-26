Super reševalno vozilo: vozi lahko po globokem snegu in pol metra globoki vodi

Si predstavljate vozilo, ki ga ne ustavijo ne gore ne puščave, niti poplavne vode ali naravne nesreče? Prav to naj bi bile odlike enega najnovejših reševalnih vozil Terrastorm. Njegovi osnovi sta robustna karoserija volkswagna crafterja in MAN-ov pogonski sklop 4Motion. Zasnovan je za vožnjo v najbolj ekstremnih okoljih, ki jih tradicionalna reševalna vozila ne morejo doseči. Sposobno je pripeljati reševalne ekipe do ljudi v težavah, ne glede na to, kako oddaljen ali zahteven je teren.

»Torsusov terrastorm je edinstvena rešitev, ki deluje na običajnih asfaltnih cestah in v urbanih okoljih ter opravlja vse naloge, ki jih zahteva konvencionalno reševalno vozilo. In njegova operativna sposobnost se ne konča, ko zmanjka ceste,« izdelek svojega podjetja hvali ustanovitelj in izvršni direktor Vakhtang Dzhukashvili.

Vakhtang Dzhukashvili je ponosni lastnik podjetja, ki je izdelalo vozilo terrastorm. FOTO: Osebni Arhiv

Terrastorm je višji od standardnega kombija, ima ojačano vzmetenje, težke pnevmatike in jekleno zaščito podvozja, ki preprečuje, da bi kamenje ali naplavine poškodovale vitalne sisteme. Dizelski motor in štirikolesni pogon ter še nekaj premišljenih dodatkov, kot je vitel, zagotavljajo, da se bo vozilo rešilo celo iz globokega snega ali blata. Po zaslugi vgrajene dihalke, tesnil na vratih, ki ne prepuščajo vode, in kompleta za prezračevanje pogonskega sklopa lahko brodi skozi vodo do globine pol metra.

Reševalci lahko v vozilu stojijo, kar olajša pomoč.

Vozilo ima tri različice notranje opreme, od tiste za osnovne prevoze pacientov do polne enote za intenzivno nego na kolesih. Reševalci lahko v njem stojijo, saj je njegova notranja višina 2,18 m. Široka stranska in zadnja vrata omogočajo hitro natovarjanje v nujnih primerih, sedeži s 3- ali 5-točkovnimi pasovi pa varujejo paciente tudi med poskakovanjem po neravnem terenu. In cena? Približno 126.000 evrov.