Študija: Vesolje je polno mrtvih vesoljcev

V Rimski cesti, eni izmed milijard galaksij v opazljivem vesolju, katere del je tudi Zemlja in še 200 do 400 milijard zvezd, je po najnovejši študiji morda dom drugih civilizacij, a velika verjetnost je, da je večina njih izumrlih. K njihovemu propadu pa naj bi pripeljal njihov lastni napredek.



Raziskovaci laboratorija ameriške vesoljske agencije Nasa, kalifornijski Tehnološki inštitut in srednja šola Santiago, ki so uporabili posodobljeno različico enačbe za izračun verjetnosti obstoja inteligentnega življenja in določili, da se je ped približno osmimi milijardami let pojavilo življenje v naši galaksiji. Ekipa je v svoje rezultate vključila domnevo, da napredek znanosti in tehnologije neizogibno vodi v uničenje civilizacije. Ker človeštvo še ni vzpostavilo stika z vesoljci, znanstveniki sedaj menijo, da vedo, zakaj je tako. »Če se inteligentno življenje zelo verjetno samo uniči, ne preseneča, da je drugje malo ali nič nezemeljskega življenja,« pravijo. Če je še kje v galaksiji nezemeljsko življenje, je to še premlado, da bi ga mi lahko opazili oziroma predaleč od Zemlje, da bi ga lahko identificirali. Zemlja preveč oddaljena V študiji so uporabili enačbo iz leta 1961, s katero je Frank Drake skušal oceniti število razvitih zunajzemeljskih civilizacij v naši galaksiji, s katerimi bi lahko navezali stik. Glavni namen enačbe je omogočiti znanstvenikom, da določijo količino nezanesljivih dejavnikov, ki določajo število zunajzemeljskih civilizacij. V posodobljeni različici enačbe pa so upoštevali razvijajoče se lastnosti ozvezdja, kot je odkritje supernov in ekoplanetov, pa tudi možnost samouničenja, ki so jo strokovnjaki v preteklosti spregledali. Ugotovili so, da je nezemeljsko življenje precej pogosto v Rimski cesti, a ga ni v regiji galaksije, kjer je Zemlja. Če vesoljci obstajajo, so samo 13.000 svetlobnih let oddaljeni od središča galaksije, medtem ko je Zemlja oddaljena približno 25.000 svetlobnih let.