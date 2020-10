Študentom se meša: okužen s korono lahko žuraš, drugače ne

V britanskem mestu Manchester so si ob pričetku študijskega leta omislili res bizarne študentke zabave. Da si lahko šel na žurko si moral biti pozitiven na covid-19, poroča Guardian. Tako se skušajo ob vse bolj strogih korona ukrepih vsaj nekoliko zabavati, opravičujejo svoje ravnanje.



»Pred dnevi je bila takšna zabava in le če si bil pozitiven, si se je lahko udeležil. To je bil kakor edini varnostni ukrep,« je za Guardian povedal nek 18-letni bruc.



Sicer policija skuša preprečevati tovrstne covid zabave, ki trajajo 24 ur, a kot poroča britanski časopis, neuspešno. Samo na največji univerzi v Manchesteru so tako od 21 septembra zabeležili več kot 1000 okuženih študentov in profesorjev, študij pa sicer poteka na daljavo.