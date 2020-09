Študent se je usedel na WC, nato je škropila kri: Ugriznila me je za penis

Študenta (18) iz Nonthaburija blizu Bangkoka je ugriznil piton, medtem ko je bil na stranišču. Kot piše portal The Thaiger, je bila meter dolga kača v straniščni školjki in je študenta ugriznila v penis.



Ulila se mu je kri in začela curljati po stenah in stranišču. Na srečo je bilo z mladeničem vse v redu in je potreboval le tri šive. Mati študenta pravi, da je zmedena, saj ne ve, kako je kača sploh zašla v toaletne prostore. Dodala je, da njihova hiša ni na podeželju.



Pitona so kasneje ujeli in izpustili v naravo.