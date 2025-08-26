Strokovnjak prepričan, da so končno rešili skrivnost Bermudskega trikotnika (VIDEO)

Bermudski trikotnik, območje Atlantskega oceana med Florido, Portorikom in Bermudskim otočjem, že več kot stoletje buri duhove teoretikov zarot in tistih, ki verjamejo v Nezemljane ali nadnaravne pojave. Na omenjenem območju je namreč predvsem v preteklosti izginilo ogromno plovil, za njimi pa običajno ni ostalo nič, ne razbitine niti posmrtni ostanki ljudi na krovu.

Zato so se začele pojavljati teorije, da so jih ugrabili obiskovalci z drugih planetov, tudi da je prav na tistem območju portal v katero drugo dimenzijo in podobno. Z ničemer od tega pa se ne strinja oceanograf z univerze v Southamptonu Simon Boxall, ki meni, da pozna resnico o Bermudskem trikotniku in nenavadnih izginotjih, ki se tam dogajajo.

Za vse naj bi bili krivi ogromni nevihtni valovi, ki lahko v višino merijo tudi 30 in več metrov, piše Daily Mail. Gre za valove, ki so izredno nepredvidljivi, nastanejo lahko nenadoma in nenadoma tudi izginejo, zato jih je skorajda nemogoče napovedati, ko jih kapitan opazi, pa je pogosto že prepozno. So tudi izredno strmi in po besedah Boxalla lahko takšen val tudi večjo ladjo »potopi v dveh do treh minutah«.

Začelo se je leta 1918

»Območje Bermudskega trikotnika je zelo specifično. Severno in tudi južno od njega nastajajo silovite nevihte, ki se lahko prav v območju trikotnika srečajo in posledično lahko nastanejo ti veliki nevihtni valovi, ki lahko tudi večjo ladjo potopijo preden bi posadka imela možnost poklicati na pomoč,« je Boxall dejal v dokumentarnem filmu o skrivnosti Bermudskega trikotnika.

O njem se je sicer začelo govoriti leta 1918, ko je na tamkajšnjem območju potonila ameriška tovorna ladja USS Cyclops. Plula je od obale Brazilije proti ameriškemu mestu Baltimore, ko je nenadoma izginila. Nihče ni poklical na pomoč in kljub obsežni iskalni akciji niso nikoli našli niti delca 165 metrov dolge ladje niti ostankov katerega od 306 članov posadke. No, Boxall je prepričan, da so ladjo potopili omenjeni visoki nevihtni valovi, čeprav skeptiki ob tem opozarjajo, da bi v primeru, da bi ladja potonila, morali nekje najti vsaj kakšen del razbitine.

Strokovnjaki iz Nacionalne uprave za oceanografijo in atmosfero medtem trdijo, da se na območju Bermudskega trikotnika ne dogaja nič nenavadnega, in da je število plovil, ki tam nepojasnjeno izginejo, »povsem primerljivo s številom izginulih plovil na drugih podobnih območjih s podobno frekvenco plovil«, piše Daily Mail.