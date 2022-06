Stroga prepoved: Elvis Presley ne bo več matičar

Če se poročiš v Las Vegasu, je navzočnost kralja rock'n'rolla skorajda neizogibna. A kot kaže, so nastopili drugi časi. Authentic Brancs Group, skrbnik številnih zvezdniških imen, poleg Elvisa Presleyja tudi Marilyn Monroe in Mohameda Alija, je namreč sklenil, da tematski obredi s Presleyjem na čelu niso več dovoljeni.

Sklepanje zakona mestu greha prinese skoraj dve milijardi na leto.

Kapelice, ki bi za matičarja še vedno zaposlovale kralja, bi tako opravljale nezakonito dejavnost, opozarjajo. Elvis je zaman godel Viva Las Vegas, še pristavljajo.

Po covidu-19 nov udarec

Elvis, Elvis Presley in The King of Rock and Roll so zaščitene znamke, poudarjajo, ne meneč se za opozorila obupanih izvajalcev poročnih obredov in ponudnikov odštekanih svatb, da je zvezdnik v Las Vegasu preprosto nepogrešljiv, odločitev, ki je po njihovem povsem nerazumska, pa bi lahko pokopala številna podjetja.

Oponašanje Elvisa bo še naprej dovoljeno.

Mnogi so si komajda opomogli po epidemiji covida-19 in se prilagodili novim razmeram, tako da jim je nova prepoved zadala nepričakovano klofuto, so prepričani. Poročna industrija v mestu grehov namreč prinese skoraj dve milijardi evrov na leto, velik delež je povezan ravno z Elvisom. A ta bo, kot kaže, lahko obrede izvajal le v posebej pooblaščenih kapelicah, kot je Graceland Wedding Chapel; tam se poroči okoli 6400 parov na leto.

6400 zakonskih zvez sklenejo v poročni kapelici Graceland.

Prepoved uporabe Elvisove blagovne znamke pa se k sreči ne bo dotaknila številnih imitatorjev, ki si z oponašanjem kralja rock'n'rolla služijo kruh na odrih in po ulicah Las Vegasa, saj jim zakon za to umetniško dejavnost omogoča izjemo.