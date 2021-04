Striptizete razkrile podrobnosti posla: Dvojno sem služila zaradi nosečnosti

Da delo striptizet ni niti najmanj enostavno, bi se mnogi strinjali. Ima svoje prednosti kot slabosti, tako kot vsako drugo delo, portal BuzzFeed pa je pozval dekleta, ki se ukvarjajo s striptizom, naj razkrijejo nekaj podrobnosti iz svojega poklica.



Preberite, kaj so zapisale.



1. »Približno tri leta sem bila striptizeta kot študentka, da bi odplačala kredit za študij. Ko sem zanosila, sem med nosečnostjo dvojno zaslužila. Ne boste verjeli, kako so se moški lepili name, ko sem bila vidno noseča.«



2. »Kot striptizeta sem delala dve in pol leta. En možakar je redno naročal zasebne urice v sobi za pomembneže. Plačal mi je več sto dolarjev več, da sem mu s petko čevljev mencala testise in ga udarjala z bičem. Jaz sem se slabo počutila, ker sem ga vsakič tudi ranila, njemu pa je bilo všeč.«



3. »Po končani srednji šoli sem delala kot striptizeta, da bi nahranila svoja mala otroka. Bila sem na odru, ko sem med gosti opazila očetovega najboljšega prijatelja. Odpeljal me je domov in za seks mi je plačal 16.500 evrov.«



4. »Plesala sem 12 let. Pogosto smo pile vodo namesto vodko, ki so nam jo plačevale stranke, da bi nas opile. Menili so, da nas bodo tako lažje izkoristili, me pa smo polne kozarce šampanjce vlivale v koš z ledom, medtem ko nas niso gledali. Mnogi so želeli, da jih v zasebnih sobah le držim za roko, medtem ko jokajo. Včasih sem se ob tem prav razžalostila.«



5. »Če le lahko, delaj v lokalih, kjer imajo dobro hrano in pijačo. Stranke bodo v tem primeru radodarne z napitninami in pogosteje bodo prihajale.«



6. »Včasih v klub prejmemo razne vrečke z darilci, ki nam jih pošiljajo verniki, ki molijo za naše duše.«



7. »Leta sem plesala. Po večini vsi menijo, da so striptizete narkomanke in ženske s psihičnimi težavami, a moje izkušnje so drugačne. Rada sem plesala in rada sem imela denar, ki si ga sama zaslužim, in s tem denarjem sem lahko odplačala prvo hišo. Bila sem edina med prijatelji, ki ji je uspelo kupiti hišo do 21. leta starosti. «



8. »Sestrina prijateljica je bila med študijem striptizeta. Povedala je, da zaslužek ni tako bajen, kot drugi mislijo, in ni redna plača, kar je lahko problem.«



9. »Klub, v katerem sem delala, je imel kuhinjo in včasih so me moški povabili na večerjo le zato, da bi se pogovarjali in tako vadili za pravi zmenek z drugo.«



