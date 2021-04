Stranke pričakalo šokantno sporočilo zaposlenih (FOTO)

Po spletu je zaokrožilo malce sporočilo zaposlenih v restavraciji s hitro prehrano. Prlepili so ga kar na mesto, kjer stranke z avtomobilom po mikrofonu naročijo hrano za seboj. Izčrpano osebje je prosilo stranke, naj bodo potrpežljive, saj jih je več zaposlenih v zadnjem času zapustilo.»Trenutno smo kadrovsko okrnjeni. Bodite potrpežljivi do zaposlenih, ki so prišli v službo. Nihče več noče delati,« se je glasilo sporočilo, ki ga je objavil eden od uporabnikov Twitterja.