Sanjska služba? Stoji v vrsti in služi denar

Dvesto evrov na dan je odličen zaslužek, sploh za pisatelja, ki si šele išče prostor pod literarnim soncem! Približno toliko namreč vsak dan iztrži 31-letni Britanec, samooklicani profesionalni čakalec. Kot pravi, v svojem prostem času stoji v dolgih vrstah povsod, kjer ga naveličani čakanja potrebujejo.

Bogate izkušnje

Njegove stranke so najpogosteje tisti z debelejšimi denarnicami, ki so jim dolge vrste nočna mora in skorajda žalitev, pisec Freddie Beckitt pa za dvajsetaka na uro potrpežljivo stoji in delodajalca obvesti, tik preden napoči njegov čas, včasih pa mu naročniki zaupajo kar celotno opravilo.

Morda bo ustanovil podjetje.

Pogosto dela deset ur na dan, odvisno od potreb in tudi svojega prostega časa; ko vneto piše, se namreč zapre za štiri stene in na plan pokuka le občasno. A trenutno v njegovi knjižni karieri vlada suša, zato je dodaten zaslužek več kot dobrodošel, pove Freddie, ki razmišlja, da bi ustanovil celo podjetje, ki bi stranke odrešilo nadležnega opravila.

Kot Londončan je vajen mukotrpnega čakanja v dolgih vrstah, v vseh letih izkušenj se je naučil poskrbeti, da mu čas kar najhitreje mine, se primerno napraviti, da ga med mirovanjem ne zebe ali pa da mu ni prevroče, da ni žejen, lačen itn.

Začelo se je z nenavadnim oglasom, pojasnjuje: nekdo je iskal žrtev, ki bi v zameno za plačilo čakala v vrsti pred uradom. »Rekel sem si, pa saj to je najlažja služba na svetu! Pogosto čakam v vrstah za nakup vstopnic, in ker naročniki potem pogosto zamujajo, mi plačajo še dodatno, torej za čakanje nekje na toplem, ob skodelici čaja,« se namuzne Freddie, zadovoljen z zaslužkom, ki mu zagotavlja udobno preživetje, medtem ko čaka na odgovore preštevilnih založb.

10 ur na dan včasih preživi v vrstah.

»Dvajset evrov na uro je odličen zaslužek, glede na to da moje delo ne zahteva posebnih spretnosti in znanja, poleg tega pa je treba upoštevati, da mi omogoča nadvse prilagodljiv urnik, kar mi glede na pisateljsko kariero zelo ustreza. Pogosto se v vrstah tudi s kom zaklepetam, ustvarim nova prijateljstva, nemalokrat se mi utrne tudi kakšna zamisel za novo knjigo,« še zaupa Freddie.