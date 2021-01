Stevardesa razkrila, česa nikoli ne konzumirajte na letalu: Nagnusno je!

Ameriška stevardesa Kat Kamalani je na tiktoku, kjer ji sledi skoraj pol milijona ljudi, razkrila, česa nikoli ne smejo konzumirati na letalu, saj je stvar naravnost nagnusna. Na srce jim je položila, da med letalskimi potovanji ne naročajo nič drugega kot tekočino, ki je shranjena v zaprti embalaži.

​

​Razlog za to je v nizkih higienskih standardih letalskih družb pri čiščenju shranjevalnikov vode. Te velike embalaže so zelo redko čiščene in zato se v njih nabira vsa mogoča umazanija. Razkrila je tudi, da boste redko srečali stevardeso, ki bi si na letalu skuhala kavo ali čaj, saj se izogibajo umazani vodi, četudi je prekuhana, poroča Jutarnji list.



Katino razkritje je postalo spletna uspešnica, na posnetku pa je tudi pokazala, kakšni so zbiralniki vode na letalu in tako argumentirala svojo pripoved.

