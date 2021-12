Stevardesa je mislila, da je nihče ne gleda (VIDEO)

Stevardesa indijske letalske družbe Spice Jet Uma Minakši se je med letom, na katerem ni bilo potnikov, nekoliko sprostila in na letalu zaplesala. Po poročanju DNA India je v ozadju predvajala priljubljeno indijsko skladbo Mera Yaar in plesala za svojo dušo, ni pa si predstavljala, da jo bo posnel njen kolega.

Ko je ugotovila, da jo snema, se je še dodatno potrudila, da bi pokazala svoje plesno znanje, nato pa je video objavila na instagramu. Takoj so se usuli komentarji, nad njenimi veščinami pa so bili še posebej navdušeni moški, ki so začeli poizvedovati o cenah letov in linijah, na katerih bi jo lahko srečali. Prav tako je mnoge zanimalo, ali je samska ...



Bi vi leteli z Umo?