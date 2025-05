Ste že videli brezglava pingvina? Spominjata na velikonočni jajci (FOTO)

Ko sta se na spletu pojavili fotografiji brezglavih pingvinov, je najbrž marsikdo pomislil, da gre za lažni posnetek, narejen z orodji za obdelavo fotografij ali za delo umetne inteligence. Toda dva brezglava pingvina, ki po obliki nekoliko spominjata na dlakavo oziroma pernato čokoladno jajce, kakršna otroci dobivajo za darila za veliko noč, sta nastala zgolj s pritiskom na sprožilec ob pravem času na pravem mestu in – predvsem – pod pravim kotom. Pod fotografiji, ki sta obnoreli množice na družbenih omrežjih, se podpisuje angleški fotograf Brian Matthews iz Newcastla.

Foto: Profimedia

Posnetka sta nastala na Falklandskih otokih in sta osupljiva že zato, ker se je fotografu uspelo zelo približati sicer plašnim pticam. Pingvina na posnetkih mu je uspelo ujeti prav v trenutku, ko sta skrila glavo pod krila, in rezultat sta zabavni fotografiji, ki ju nekateri primerjajo tudi s kosmatimi piščančjimi medaljoni.

»Takrat sem raziskoval plažo in fotografiral pingvine kot del večjega projekta, ki dokumentira vedenje morskih ptic in odpornost proti podnebnim spremembam,« je 46-letnik povedal za spletni portal What's The Jam. Pojasnil je, da je skrivanje glave pod krila način, kako pingvini ohranjajo toploto. Pingvina, ki ju je fotografiral, sta še mladiča. Ker je kolonijo fotografiral v času, ko imajo podmladek, je moral biti še posebno previden, da jih ne bi vznemiril. »Fotoaparat sem imel nameščen nizko na pesku, da bi dobil intimen posnetek oz. jih ne bi motil,« je pojasnil.

Oba portretiranca sta še mladiča.

»Ko sem to prvič opazil, sem se zasmejal, resnično so bili videti kot ogromna velikonočna jajca! Toda takoj sem spoznal, da sem ujel nekaj resnično edinstvenega in zabavnega. Ni pogosto, da vidiš pingvinove mladiče v tako mirni, skoraj kiparski pozi. In všeč mi je bil nežen humor na sliki, uravnotežen z zgodbo o prilagajanju in preživetju,« je navdušen avtor.