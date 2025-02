Ste že slišali za to pasmo psa? Velik kot poni, močan kot vol

Zver z Vzhoda (beast from the East) pravijo psom pasme bully kutta oziroma pakistanskemu mastifu. Okoli 90 kilogramov mišic in čeljust, ki drobi. Pakistanski mastif, ki lahko zraste do velikosti majhnega ponija, je pasma, ki po prepovedi ameriškega bullyja v Združenem kraljestvu postaja čedalje bolj priljubljen hišni ljubljenček, v Britanijo pa prihajajo skozi stranska vrata iz tujine, piše Daily Mirror. Potem ko je pes te pasme napadel neko žensko, so se pojavili pozivi oblasti k ukrepanju proti lastnikom nevarnih psov.

Zelo vprašljivo je, ali bi lahko tako mogočno vrsto psa sploh uvrstili med družinske ljubljenčke.

»Zelo vprašljivo je, ali bi lahko tako mogočno vrsto psa sploh uvrstili med družinske ljubljenčke. Zgodovinsko je bil ustvarjen za agresiven namen. Lahko povzroči resno škodo, če z njim ne ravnamo strokovno in ga ne nadzorujemo. Ta veliki, močni pes ni za neizkušene, lahko je nestrpen do tujcev in velika grožnja drugim živalim,« opozarja kinolog Shaun Hesmondhalgh, strokovnjak za nevarne pse.

Ubil še nikogar

Toda Rob Alleyne, ki vodi Akademijo za inštruktorje psov v Suffolku, meni, da je ločevanje pasem nesmiselno. »Pakistanski mastif je sposoben narediti veliko škode, a v resnici v Združenem kraljestvu še nikogar ni ubil, ampak so ljudi ubili nemški ovčarji. Ne gre za psa, ampak za človeka, ki ga ima. Če napačni ljudje dobijo v roke nasilnega kutto ali katerega koli drugega psa, lahko postanejo zelo agresivni.«

95 KILOGRAMOV lahko tehta odrasel samec.

Neka ženska, ki je imela s pripadnikom te pasme slabe izkušnje, je namreč oblasti pozvala k ukrepanju proti lastnikom nevarnih psov. Dvainšestdesetletna Donna Ormerod pravi, da so ji po napadu pakistanskega mastifa za vse življenje ostale poškodbe. Pasmo, ki izvira z Indijske podceline, je označila za »igračko nasilnih posameznikov« in pozvala k uvedbi obvezne licence za psa, da bi preprečili prihodnje napade. »Zaklenil je čeljust okoli moje noge in čutila sem, kako grize vse globlje do kosti. Preprosto me ni hotel izpustiti. Če bi šlo za otroka ali starejšo osebo, bi ju ubil,« se je mati dveh otrok iz Blackburna spominjala travmatičnega dogodka.