Ste videli, kako je Celjan parkiral v Zadru? Internet podivjal: »Parkiranje sezone« (FOTO)

Pod fotografijo se je vsulo na desetine komentarjev.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Aleš Černivec/delo
Simbolična fotografija. FOTO: Aleš Černivec/delo

N. P.
29.08.2025 ob 14:57
N. P.
29.08.2025 ob 14:57

Na družbenih omrežjih se te dni širi fotografija, ki je dvignila veliko prahu. Stran na Facebooku, Naš Zadar, je objavila fotografijo parkiranega avtomobila s pomenljivim pripisom: »Parkiranje sezone. Čestitamo zmagovalcu.«

In res – prizor je neverjeten. Voznik, ki glede na registrsko tablico prihaja iz Celja, je avtomobil ustavil na betonski ploščadi tik ob morju, tako da so desna kolesa že skoraj zdrsnila v vodo. 

»Tako se parkira v Sloveniji«

Pod fotografijo se je vsulo na desetine komentarjev. Nekateri so prizor vzeli kot zabavno priložnost za posmehovanje: »Je to bočno parkiranje?«, »V Sloveniji se tako parkira.« in »Še malo in avto bo v morju.«

Celjan parkiral v Zadru – z avtomobilom skoraj v morje! FOTO: Facebook Naš Zadar
Celjan parkiral v Zadru – z avtomobilom skoraj v morje! FOTO: Facebook Naš Zadar

Drugi so bili bolj sočutni in opozorili, da razmere na omenjeni cesti ob morju res niso varne: »Če dobro vidim, je to cesta iz Borika proti mestu. Ta del je grozno neprilagojen za voznike, kolesarje in pešce. Pod nujno bi bilo treba urediti cesto in postaviti ograjo.«

Oglasili pa so se tudi tisti, ki so kritizirali javno izpostavljanje voznika: »Dajmo človeka skrivaj fotografirati, pa ga bomo sramotili na Facebooku. Hahaha, res smo smešni,« je zapisal nekdo, drugi pa: »Ali je pomembno, od kod je človek, katere narodnosti je? Se je kdo vprašal, kaj se mu je zgodilo, da je avto končal tako?«

Čeprav je marsikdo opozoril, da bi lahko šlo za nesrečo, je fotografija postala spletni hit. Kaj se je v resnici zgodilo, ostaja neznanka. Gotovo pa je, da bodo mnogi ta prizor še dolgo pomnili.

parkiranje avto prometna nesreča avtomobil cesta Zadar morje facebook nepravilno parkiranje fotografija promet družbena omrežja

Ceste poplavljene in zasute, Mestna občina Koper svari občane: Ostanite doma! (FOTO in VIDEO)
Janša bi kot premier Fajonovo poslal Hamasu za živi ščit
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

Ceste poplavljene in zasute, Mestna občina Koper svari občane: Ostanite doma! (FOTO in VIDEO)
Janša bi kot premier Fajonovo poslal Hamasu za živi ščit
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

