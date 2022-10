Ste slišali za noro zabavo grobarjev z Balkana? Torta v obliki krste je bila prav hit (VIDEO)

Na srečanju pogrebnikov Balkana - enajstem letošnjem Dnevu pokopališč, ki je potekalo v Nišu, se je zbralo približno 200 predstavnikov iz 150 pogrebnih podjetij iz Hrvaške, Grčije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Srbije in Severne Makedonije. Glavna atrakcija prireditve je bila skoraj meter in pol dolga torta v obliki krste.

Po celodnevnem zadrževanju lastnikov podjetja za prodajo pogrebne opreme, v eni od restavracij v Nišu so se gostje posladkali s torto, ki so jo postregli z ognjemetom in zvoki Marša smrti ter umetno meglo in glogovim kolom. Gostitelj Grobarijade, pogrebnik Ivan Stanisavljević iz Niša, pravi, da je cilj dogodka boljše spoznavanje in izmenjava izkušenj kolegov.