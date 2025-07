Ste siti vsakdanjih opravil? Pošljite robota – deluje kot vaš drugi jaz

V današnjem času, ko smo vsi nenehno prezaposleni, ste zagotovo že pomislili, kako lepo bi bilo, če bi vse tisto, česar ne marate početi, namesto vas opravil kdo drug. Japonsko tehnološko podjetje H2L ponuja možnost, da svojo željo uresničite, saj so naredili posebno napravo, ki to omogoča. Podobna je kapsuli in povezana z robotom, je nekakšen robotski avatar, ki deluje povsem enako kot avatarji v filmski uspešnici Jamesa Camerona. Robot tako postane nekakšen vaš drugi jaz.

Tako ga lahko v svojem imenu pošljete na kak še posebno zoprn sestanek ali mu na primer naložite, naj namesto vas odnaša smeti. Uporabni so za vsa zunanja in tudi domača opravila in opravke, pa naj gre za pobiranje krompirja ali obisk pri tašči. Medtem ko robot za vas opravlja umazano delo, vi udobno sedite ali ležite v kapsuli.

Vse skupaj se mogoče sliši kot znanstvena fantastika, a ni.

Ta je opremljena z zelo natančnim senzorjem premikanja, zvočnikom in zaslonom, vsi pa robotu sporočajo, kaj mora storiti. A pretegnili se ne boste, saj je že majhen gib roke dovolj, da robot dojame, da mora nekaj prijeti, rahel premik noge pa mu sporoči, naj se premakne naprej. Senzor premikanja je sposoben zaznati tudi najmanjše raztezanje in krčenje uporabnikovih mišic, robotu pa sporoča tudi podatke, kot sta sila potiska in vlečna teža. Za še večjo povezanost človeka in robota poskrbi avdiovizualna povezava. Po navedbah H2L se uporabniki v kapsuli počutijo, kot da je robot njihovo telo, in se jim resnično zdi, da so na kraju, kjer je njihov avatar.

Deluje povsem enako kot avatarji v filmski uspešnici Jamesa Camerona. FOTO: Handout

Podjetje si zdaj želi izkušnjo še poglobiti, in sicer tako, da bi tudi robot sporočal svoje občutke uporabniku. Tako bi denimo, če bi se udaril v koleno, to začutil tudi človek, ki ga vodi.

Vse skupaj se mogoče sliši kot znanstvena fantastika, a ni. Kapsula in robot bosta v kratkem na trgu z začetno ceno 30 milijonov jenov (okoli 177.000 evrov). Drago, boste rekli, vendar bo tehnologija, če se bo izkazala za privlačno, v prihodnje zagotovo postala bolj cenovno dostopna.