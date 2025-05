Ste moški z visokim glasom? Za vas imamo slabo novico

Znanstveniki denimo trdijo, da spolno vzburjenje blokira občutek gnusa. V študiji so ženske, razdeljene v dve skupini, prosili, naj si obrišejo roke z rabljenimi robčki in jih položijo v koš za rabljene kondome. Spolno vzburjene ženske so imele s tem najmanj težav, medtem ko so se ženske, ki spolno niso bile vzburjene, na vso moč branile sploh dotakniti rabljenega robčka.

Izgubite lahko spomin

Orgazem je nekaj najlepšega, kar lahko človek doživi, a če je ta premočan, lahko povzroči začasno izgubo spomina. Orgazem namreč poveča pritisk v možganih, kar v skrajnih primerih povzroči izgubo spomina, ki lahko traja od 12 do 24 ur. Ta motnja je redka in vsako leto prizadene tri od 100.000 ljudi. Ker najverjetneje niste med njimi, izgube spomina zaradi orgazma nikar ne uporabljajte, ko bo treba dekletu ali fantu pojasniti, zakaj jo ali ga naslednji dan niste poklicali.

Kaj imajo skupnega nevarne situacije in pogled na privlačno žensko? V obeh primerih začne moško telo izločati stresni hormon kortizol. Bolj privlačna kot je ženska, višja je raven kortizola, je pokazala španska študija. Telo privlačnost dojema kot izziv, ki ga je treba premagati, zato izloča stresne hormone.

Znanstveniki menijo, da bi bil seks v breztežnostnem stanju zelo težaven, saj ni sile trenja in bi se morali partnerji po najboljših močeh truditi, da ne bi trčili v stene. Prav tako bi se v mikrogravitaciji, torej v prostoru, kjer je sila težnosti veliko manjša kot na Zemlji, sperma preprosto odbijala od sten maternice, zato bi ženske zelo težko, če sploh zanosile.

Izredno koristen za zdravje

Poleg tega, da ima spolni odnos ugoden vpliv na psihično stanje, zvišuje raven protiteles, ki uničujejo nevarne viruse in bakterije, tudi tiste, ki povzročajo gripo. Višja kot je raven protiteles, močnejši imunski sistem bomo imeli in lažje se bomo boleznim uprli. Študije so potrdile, da ima seks dvakrat na teden najbolj koristen učinek na imunski sistem, vse, kar je več ali manj od tega, pa znižuje raven protiteles.

Seks pa ni koristen le za imunski sistem, zmanjšuje tudi tveganje za raka prostate. V študiji ameriškega Nacionalnega centra za boj proti raku so imeli moški, ki so ejakulirali več kot petkrat na teden, za tretjino manjše tveganje za razvoj bolezni kot tisti, ki so ejakulirali manj. Redna ejakulacija namreč preprečuje kopičenje sperme in zmanjšuje tveganje za vnetne procese, s tem pa tudi za razvoj bolezni.

Nekoč so bili drugačni

Moški z globljim glasom so ženskam bolj privlačni, kot tisti, ki govorijo z višjim tonom, pravijo raziskovalci. Morda tudi zato, ker imajo moški z globljim glasom višjo raven testosterona in so bolj plodni kot drugi, kar so že potrdile mnoge raziskave. Moški z globljim glasom imajo na drugi strani najverjetneje nižjo koncentracijo sperme, in sicer ravno zato, ker so ženskam bolj privlačni, zato imajo večje možnosti za razmnoževanje kot tisti z višjim glasom.

Strokovnjaki so ugotovili še eno zanimivost: prazgodovinski človek je imel na penisu izrastke, še najbolj podobne kratkim in nekoliko zaobljenim bodicam. Šimpanzi in miši pa jih imajo še vedno. Izrastki, ki so moškim omogočale daljše uživanje v seksu in zmanjšala občutljivost penisa, so tekom evolucije izginile.