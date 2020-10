Ste mislili, da je 2020 slabo leto? Baba Vanga za 2021 napoveduje še hujše stvari

O letu 2020, ki ga je močno zaznamovala epidemija novega koronavirusa in ohromila ves svet, ima verjetno redkokdo povedati kaj dobrega. Večina že odšteva dneve, ko ga bo konec, a če gre verjeti napovedim slovite jasnovidke babe, leto 2021 ne bo prineslo olajšanja.Preberite tudi:Slepa Bolgarka, ki so ji zaradi njenih številnih točnih napovedi rekli tudi Nostradamus z Balkana, je predvidela, da bo človeštvo do leta 2023 doživelo številne spremembe, ki pa ne bodo pozitivne. Takšne spremembe so se že začele, poleg epidemije so po vsem svetu priča potresom, poplavam in drugim naravnim nesrečam. Vanga je napovedala tudi, da se vsi ljudje ne bodo enako spoprijemali z velikimi prihajajočimi spremembami, sledil bo velik razkol. Koristi od novih ideologij bodo imele vodilne države, nasprotno pa tisti, ki niso v krogu izbranih, preprosto ne bodo mogli iti v korak s spremembami.Preberite tudi:Znani bolgarski gimnastičarki, ki je Vango pogosto obiskovala pred njeno smrtjo leta 1996, naj bi rekla, da bo korona povsod okoli nas. Ker se beseda korona v bolgarskem jeziku navezuje na rusko dominacijo v državi, je Robeva mislila, da to pomeni, da bo Bolgarija pod rusko okupacijo, sedaj pa je spoznala, da so se jasnovidkine besede nanašale na covid 19. Za leto 2021 je predvidela veliko gospodarsko krizo, ki se bo, kot je sedaj jasno, nanašala na novi koronavirus. Naslednje leto naj bi, če se bodo napovedi uresničile, ruski predsednikpreživel poskus atentata, Evropo pa naj bi preplavili muslimanski ekstremisti.