Stavnice odprte! Zaradi preroštva tisoči verjamejo, da se bo Jezus letos vrnil na Zemljo

Del stav temelji na tako imenovani »Teoriji tisočletnega dne«, ki nakazuje, da se bo Kristus vrnil 6000 let po stvarjenju človeštva in uvedel tisočletje miru.

Več kot pol milijona dolarjev je trenutno v igri na stavniški platformi Polymarket, kjer uporabniki stavijo na možnost, da se bo drugi prihod Jezusa Kristusa zgodil do konca leta 2025.

Uporabniki stavijo na možnost, da se bo drugi prihod Jezusa Kristusa zgodil do konca leta 2025. FOTO: Katoliška Cerkev V Lucernu

Kljub temu da so možnosti za to minimalne, a uporabniki še vedno verjamejo, da bi se preroštvo lahko uresničilo, poroča LADBible. Vera v Kristusovo vrnitev je namreč skupna tako krščanstvu kot islamu. Po Svetem pismu se je Jezus po križanju in vstajenju znova prikazal ljudem, nato pa se je zgodilo vnebovzetje, kar je odprlo prostor za drugi prihod, ki se po verskih učenjih še mora zgoditi.

Bo zavladalo tisoč let božanskega miru?

Na Polymarketu, decentralizirani platformi za napovedi, lahko uporabniki vlagajo denar v različne dogodke iz resničnega sveta — od političnih volitev do, kot se kaže zdaj, verskih vprašanj. V tem primeru večina uporabnikov stavi na možnost »ne«, torej verjamejo, da se Kristus letos ne bo pojavil. Približno trije odstotki uporabnikov pa vseeno stavijo na nasprotno — v upanju na izplačilo v primeru vrnitve.

V 2025 prihaja odrešenik. FOTO: Leolintang, Getty Images

Poleg tega so številne verske skupine in posamezniki skozi zgodovino napovedovali različne datume za drugi prihod — mnoge med njimi so se izkazale za napačne.

Del teh stav temelji na tako imenovani teoriji, ki predpostavlja, da se bo Kristus vrnil 6000 let po stvarjenju človeštva in nato zavladal tisoč let božanskega miru. Po tej razlagi vsak dan stvarjenja predstavlja eno tisočletje zgodovine, »sobota« pa simbolizira obdobje svetega počitka. A ta teorija nasprotuje znanstvenim dognanjem, ki kažejo, da so moderni ljudje, Homo sapiens, na Zemlji prisotni že približno 300.000 let.

Ni se še pojavil. Do zdaj ...

Poleg tega so številne verske skupine in posamezniki skozi zgodovino napovedovali različne datume za drugi prihod — mnoge med njimi so se izkazale za napačne. Svetopisemski zapis tudi pravi, da »nihče ne pozna ne dneva ne ure« Kristusovega prihoda, kar dodatno postavlja pod vprašaj smiselnost tovrstnih napovedi.

Za zdaj se Jezus Kristus v prvih petih mesecih leta 2025 še ni pojavil. Ali se bo to do konca decembra spremenilo, ostaja odprto vprašanje — za nekatere pa je vložek dobesedno finančen, poroča Večernji list.