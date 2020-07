Starši, pozor, novi trend na tiktoku je precek strašljiv

Tiktok je med najstniki in celo mlajšimi otroki sila priljubljen. Z njim in na njem preživljajo ure in ure, se sami snemajo in počnejo še marsikaj. Kot kaže, pa bi se morali njihovo starši posebej zamisliti ob zadnji novici: Yahoo News namreč piše, da imajo otroci tajna gesla, s katerimi prek aplikacije povedo, da čutijo tesnobo ali so v depresiji. Fraza »večerjal/-a sem testenine« je klic na pomoč. Poleg te naj bi imela enak pomen fraza »hkrati sem porabil/-a šampon in balzam«.Otroci tako imenovane generacije Z so po mnenju mnogih zelo dovzetni za psihične težave. To naj bi bilo povezano prav s spletnimi omrežji. Podatki ameriškega raziskovalnega centra kažejo, da je samomor drugi najpogostejši razlog smrti generacije Z. Stopnja samomorov med osebami, starimi od 10 do 24 let, se je povečala kar za 56 odstotkov med letoma 2007 in 2017.