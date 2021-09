Stara je 34 let in je že babica

iz Edinburgha je pri komaj 15 letih postala mamica. Z njenim očetom sta se še pred njenim rojstvom razšla, ona pa jo je sama vzgajala. Pri tem jo je skušala vzgojiti tako, da ne bi šla po njenih stopinjah, saj je imeti otroka tako zgodaj, precej težko, pripoveduje iz svojih izkušenj. Sama takrat ni končala niti šole, kaj šele da bi imela službo. A mala Morgan je zrasla in zgodilo se je prav to, kar je bilo Rosie strah.»Novica je bila šokantna, a sem vesela, da sem dobila vnuka in da lahko pomagam,« je dejala, priznala pa tudi, da ji je bilo, ko je izvedela novico, izredno težko. »Vem, kakšna borba je to. Ne želim, da se muči, kot sem se jaz, ji bom pa pomagala, kolikor ji bom lahko.«Čeprav se je zavedala, da ne bo ravno tipična babica, zaradi svoje zgodnje nosečnosti, si ni mislila, da bo ta naziv dobila tako zgodaj: »Ne želim, da me kličejo babica. Morebiti bolje 'glammy', a se moja hči ne strinja.« Mnogi, ko se sprehaja z vnukom, mislijo, da je njegova mamica.Poleg Morgan, ki danes šteje 19 let, ima Rosie še desetletnega sina.