Stanovanje uredila v potapljajoči se Titanik, stene v kopalnici so prekrite z imeni žrtev

Romantični film o ljubezni, ki se je rodila med vožnjo na slavni ladji s tragično usodo, je leta 1997 navdušil kritike in obnorel gledalce, Titanik je še danes najljubši film marsikaterega ljubitelja te zvrsti. N

ewyorčanko Sarah Boll je uspešnica z Leonardom DiCapriem in Kate Winslet v glavnih vlogah tako obsedla, da se je odločila, da bo v njenem slogu preuredila svoje stanovanje.

Ko je enkrat začela, se ni mogla več ustaviti.

Sedemindvajsetletnica je svoje newyorško stanovanje preoblikovala v repliko Titanika v trenutku, ko se je zaletel v ledeno goro. Sarah, ki jo Titanik navdušuje že od 11. leta, je stanovanje začela prenavljati marca letos. Sprva le za majhno tematsko zabavo, a se je prenova hitro spremenila v obsesijo.

Preoblikovala je stene, strope in celo spalnico, da bi spominjali na znane prostore ladje. Stanovanje ima veliko stopnišče iz samolepilnih ploščic in plastičnih plošč, stene so okrašene z žametnimi trakovi, zlatimi obrobami in umetnim zelenjem, ogledala posnemajo okna kavarn.

Odzivi prijateljev in družine so različni

Najbolj priljubljen del je soba z modelom ladje, ki je videti, kot da se potaplja. Tla, prekrita s srebrnim papirjem, posnemajo vodo, miniaturni kipci pa prikazujejo razbitino na morskem dnu. Tudi kopalnica ohranja tematiko slavne ladje. Stene prekrivajo časopisni članki in imena vseh 1500 žrtev ladijske nesreče. Spalnica spominja na apartma prvega razreda z zlato odejo in oknom kot na ladji, v njej pa je tudi podoba glavnega junaka filma, Jacka.

Odzivi prijateljev in družine so različni – nekateri so navdušeni, drugim se zdi tako opremljeno stanovanje popolna norost. Prvi si je prenovljeno stanovanje ogledal njen fant Hinge. »Preden je prišel, sem mu povedala za svoje stanovanje in ga vprašala, ali bi se strinjal, če bi posnela njegovo reakcijo. A bil je zelo miren,« je razkrila Sarah.