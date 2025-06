Srhljivo prerokovanje Babe Vange: »Pojavilo se bo novo svetlobno telo ...«

Bolgarska jasnovidka Baba Vanga, znana po domnevnih napovedih pomembnih svetovnih dogodkov, kot sta bila napad 11. septembra in pandemija covida-19, je v svojih prerokbah za leto 2025 pustila eno najbolj skrivnostnih in vznemirljivih napovedi doslej – stik z nezemeljskim življenjem.

Mistična jasnovidka, ki je umrla leta 1996, je med privrženci teorij zarot že dolgo kultna osebnost, saj naj bi številne njene prerokbe opisale resnične dogodke. Ena od prerokb govori o pojavu »novega svetlobnega telesa na nebu« med pomembnim športnim dogodkom.

Po njenih besedah naj bi se neidentificirani leteči predmet (NLP) prikazal nad prizoriščem dogodka in človeštvu omogočil prvi stik z nezemljani — stik, ki naj bi po Vanginih besedah prinesel odgovore in ne strahu, piše The Daily Mail.

Kateri športni dogodek naj bi to bil in kje naj bi se zgodilo, v njenih prerokbah za leto 2025 ni navedeno. Prav tako je treba poudariti, da Baba Vanga svojih prerokb ni zapisovala. Večina informacij o njenih videnjih prihaja od njene nečakinje Krasimire Stoyanove in drugih privržencev, ki so po njeni smrti zapisovali domnevna videnja – kar pomeni, da so mogoče tudi napačne interpretacije.

Kljub temu pa prerokba ravno v tem času znova pridobiva aktualnost. Po svetu se vlade vse bolj odkrito ukvarjajo s pojavi neidentificiranih zračnih pojavov (UAP). V ZDA je že prejšnja administracija sprožila odpravo zaupnosti dokumentov o vladnih preiskavah NLP-jev in potencialnem nezemeljskem življenju.

Kaj bi lahko pomenilo "svetlobno telo"?

Čeprav napoved za leto 2025 ostaja zelo nejasna, nekateri razlagalci Vanginih prerokb menijo, da se omenjena »svetloba« nanaša na vesoljsko plovilo, ki bi se pojavilo nad neimenovanim športnim stadionom.

Drugi špekulirajo, da bi svetlobni pojav lahko pomenil kaj povsem naravnega: meteorski dež, polarno svetlobo ali celo svetlobo dolgo pričakovane supernove T Coronae Borealis Nova, oddaljene približno 3000 svetlobnih let, ki bi jo letos lahko videli s prostim očesom na Zemlji, piše The Daily Mail.

Veliko opazovalcev je pričakovalo, da bi se ta dogodek lahko zgodil že med letošnjim super bowlom, enim najbolj gledanih televizijskih dogodkov na svetu, a se to ni zgodilo.

Za zdaj torej ostaja le vprašanje – bo leto 2025 res prineslo prvi stik človeštva z nezemljani ali gre le za še eno srhljivo, a nikoli uresničeno prerokbo Babe Vange? Svet bo pozorno spremljal nebo.