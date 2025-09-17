  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    APOKALIPSA 2026?

    Srhljiva prerokba, Nostradamus in Vanga napovedujeta grozljivo prihodnost

    Tretja svetovna vojna, roboti in nezemljani – 2026 bo leto groze, svarita.
    Baba Vanga je znana tudi po sanjski knjigi. FOTO: YouTube, zaslonski posnetek
    Baba Vanga je znana tudi po sanjski knjigi. FOTO: YouTube, zaslonski posnetek
    A. G.
     17. 9. 2025 | 19:14
     17. 9. 2025 | 19:14
    A+A-

    Pripravite se, ker bo leto 2026 videti kot prava divja vožnja. Slavna vedeževalka Baba Vanga in znameniti prerok Nostradamus sta domnevno napovedala enake srhljive dogodke za leto 2026 – in ti lahko pomenijo konec sveta, kot ga poznamo.

    Ko omeniš Vango, se prijatelj običajno odzove na enega od dveh načinov: bodisi zavije z očmi v neveri bodisi osuplo posluša in te prosi, naj nadaljuješ. Legendarna prerokinja, ki je umrla avgusta 1996, je domnevno napovedala vse od grozljivih napadov 11. septembra do tega, da bo 44. predsednik ZDA temnopolti moški.

    Ker se je nekaj njenih prerokb čez leta domnevno uresničilo, milijoni ljudi po svetu še vedno zaupajo njenim besedam. Prerokinja, ki je v otroštvu oslepela, naj bi pred smrtjo napovedala dogodke daleč v prihodnost.

    Za leto 2025 je trdila, da bodo nezemljani prvič navezali stik z Zemljo med velikim športnim dogodkom. In leta 2026? Takrat naj bi se človeštvo srečalo z zunajzemeljskim življenjem iz oči v oči.

    Vanga je tudi napovedala množico naravnih katastrof – prerokbo, za katero si vsi želimo, da se izkaže za napačno.

    image_alt
    Baba Vanga je zaupala rastlinam: tri vrste cvetja, ki jih morate imeti v domu (FOTO)

    image_alt
    Baba Vanga: ti astrološki znaki imajo največ sreče (a le pod enim pogojem)

    2026 bo leto groze, svarita

    A Vanga ni edina v zgodovini, ki je prerokovala prihodnost. Pred njo je bil Nostradamus, francoski astrolog, najbolj znan po svoji knjigi Les Propheties. Zbirka iz leta 1555 vsebuje 942 štirivrstičnic in je izšla šele po njegovi smrti. Nekateri teoretiki zarot verjamejo, da knjiga vsebuje napovedi vse do leta 3797.

    Čeprav so Nostradamusove prerokbe običajno precej nejasne, je presenetljivo, da sta se z Vango strinjala glede dveh enakih dogodkov v letu 2026.

    image_alt
    Prerokba Babe Vange za leto 2026: 2 astrološka znaka bosta plavala v denarju

    image_alt
    Suzana razkrila, kaj je Baba Vanga v resnici napovedala Popoviću

    Prvi je ta, da se bodo zaradi naraščajočih napetosti med svetovnimi silami spopadi stopnjevali in lahko pripeljali celo do tretje svetovne vojne. Govorice namigujejo na morebiten kitajski napad na Tajvan in scenarij, v katerem bi se ameriška vojska lahko spopadla z ruskimi enotami.

    Musk že načrtuje izid humanoidnih robotov

    Poleg grožnje svetovne vojne naj bi tako Vanga kot Nostradamus trdila, da bo umetna inteligenca (AI) začela prevzemati nadzor nad svetom. Hollywoodski film Jaz, robot z Willom Smithom nam je že pokazal, kako bi lahko izgledal tak prevzem. In marsikdo si takšnega sveta ne želi.

    Oba preroka sta domnevno opozorila, da bo hitra širitev umetne inteligence leta 2025 povzročila velik preobrat v letu 2026. Možno je, da bodo ljudje začeli izgubljati službe zaradi strojev, tehnologija, ki jo poganja AI, pa bi lahko prevzela ključne sektorje.

    Elon Musk že načrtuje izid humanoidnih robotov Tesla Optimus prihodnje leto, katerih cena naj bi se gibala med 20.000 in 30.000 dolarji. Roboti bodo namenjeni splošni pomoči: od opravljanja gospodinjskih opravil, pomoči pri skrbi za otroke do družabništva.

    Kot pravijo – bolje je, da se do svojih robotskih prijateljev obnašamo vljudno. Ne pozabite reči »prosim« in »hvala«, preden ti domnevno prevzamejo vajeti prihodnje leto, poroča ladbible.com.

    Več iz teme

    prerokbebaba Vangaprihodnostumetna inteligencanapovedNostradamusnapovedirobotvojnanezemljaniprerokba
    ZADNJE NOVICE
    19:56
    Ona  |  Svetovalnica
    OBRATI

    Kitajci ne blestijo vselej: negativna je bila zgolj ocena za tveganje poškodbe desne voznikove noge

    Euro NCAP: problematičen sedež v modelu MG3; tovarna se je zavezala, da bo popravila zapenjanje.
    17. 9. 2025 | 19:56
    19:45
    Bulvar  |  Tuji trači
    IMEL GA JE DO KONCA ŽIVLJENJA

    McQueenov avto za k maši je na prodaj

    Ocenjujejo, da bo prodan za med 34.000 in 51.000 evri. Igralec je vozilo uporabljal za osebne opravke.
    17. 9. 2025 | 19:45
    19:14
    Kronika  |  Na tujem
    DUNAJ

    To je prizorišče družinske tragedije: sosedje v šoku, slišali so sedem strelov (FOTO)

    44-letni državljan Srbije naj bi v stanovanju ustrelil svojo prav tako 44-letno ženo, spravil pa naj bi se tudi na hčerko.
    17. 9. 2025 | 19:14
    19:14
    Bizarno
    APOKALIPSA 2026?

    Srhljiva prerokba, Nostradamus in Vanga napovedujeta grozljivo prihodnost

    Tretja svetovna vojna, roboti in nezemljani – 2026 bo leto groze, svarita.
    17. 9. 2025 | 19:14
    18:35
    Novice  |  Slovenija
    V SDS SO SI MENDA ODDAHNILI

    Uf, ste videli, kako brutalno je Janša napičil Jankovića?

    Potem ko je Milorad Dodik Srbe v Sloveniji pozval naj volijo SDS, se vrstijo odzivi.
    17. 9. 2025 | 18:35
    18:30
    Ona  |  Astro
    ASTROLOGIJA

    Zvezdni odsev: idealen dan bo za duhovne prakse, ustvarjalne projekte in čustveno zdravljenje

    Luna v ribah in Merkur v tehtnici: Pot do notranjega miru
    17. 9. 2025 | 18:30

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Denar

    Kje je 27 milijard evrov?

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    15. 9. 2025 | 08:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    15. 9. 2025 | 11:26
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    16. 9. 2025 | 09:53
    Bulvar  |  Domači trači
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    SKLEPI

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    16. 9. 2025 | 12:49
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    IZBRANA KAKOVOST

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    15. 9. 2025 | 15:59
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    LOGISTIKA

    Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    15. 9. 2025 | 12:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Dogodek

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    15. 9. 2025 | 09:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SONČNA ENERGIJA

    Ko neurje pretrese sosesko in zmanjka elektrike

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    10. 9. 2025 | 08:34
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Prezračevanje

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
    Novice  |  Slovenija
    GIBANJE

    Bo 150 minut na teden dovolj?

    Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
    Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki