Srhljiva prerokba, Nostradamus in Vanga napovedujeta grozljivo prihodnost

Pripravite se, ker bo leto 2026 videti kot prava divja vožnja. Slavna vedeževalka Baba Vanga in znameniti prerok Nostradamus sta domnevno napovedala enake srhljive dogodke za leto 2026 – in ti lahko pomenijo konec sveta, kot ga poznamo.

Ko omeniš Vango, se prijatelj običajno odzove na enega od dveh načinov: bodisi zavije z očmi v neveri bodisi osuplo posluša in te prosi, naj nadaljuješ. Legendarna prerokinja, ki je umrla avgusta 1996, je domnevno napovedala vse od grozljivih napadov 11. septembra do tega, da bo 44. predsednik ZDA temnopolti moški.

Ker se je nekaj njenih prerokb čez leta domnevno uresničilo, milijoni ljudi po svetu še vedno zaupajo njenim besedam. Prerokinja, ki je v otroštvu oslepela, naj bi pred smrtjo napovedala dogodke daleč v prihodnost.

Za leto 2025 je trdila, da bodo nezemljani prvič navezali stik z Zemljo med velikim športnim dogodkom. In leta 2026? Takrat naj bi se človeštvo srečalo z zunajzemeljskim življenjem iz oči v oči.

Vanga je tudi napovedala množico naravnih katastrof – prerokbo, za katero si vsi želimo, da se izkaže za napačno.

2026 bo leto groze, svarita

A Vanga ni edina v zgodovini, ki je prerokovala prihodnost. Pred njo je bil Nostradamus, francoski astrolog, najbolj znan po svoji knjigi Les Propheties. Zbirka iz leta 1555 vsebuje 942 štirivrstičnic in je izšla šele po njegovi smrti. Nekateri teoretiki zarot verjamejo, da knjiga vsebuje napovedi vse do leta 3797.

Čeprav so Nostradamusove prerokbe običajno precej nejasne, je presenetljivo, da sta se z Vango strinjala glede dveh enakih dogodkov v letu 2026.

Prvi je ta, da se bodo zaradi naraščajočih napetosti med svetovnimi silami spopadi stopnjevali in lahko pripeljali celo do tretje svetovne vojne. Govorice namigujejo na morebiten kitajski napad na Tajvan in scenarij, v katerem bi se ameriška vojska lahko spopadla z ruskimi enotami.

Musk že načrtuje izid humanoidnih robotov

Poleg grožnje svetovne vojne naj bi tako Vanga kot Nostradamus trdila, da bo umetna inteligenca (AI) začela prevzemati nadzor nad svetom. Hollywoodski film Jaz, robot z Willom Smithom nam je že pokazal, kako bi lahko izgledal tak prevzem. In marsikdo si takšnega sveta ne želi.

Oba preroka sta domnevno opozorila, da bo hitra širitev umetne inteligence leta 2025 povzročila velik preobrat v letu 2026. Možno je, da bodo ljudje začeli izgubljati službe zaradi strojev, tehnologija, ki jo poganja AI, pa bi lahko prevzela ključne sektorje.

Elon Musk že načrtuje izid humanoidnih robotov Tesla Optimus prihodnje leto, katerih cena naj bi se gibala med 20.000 in 30.000 dolarji. Roboti bodo namenjeni splošni pomoči: od opravljanja gospodinjskih opravil, pomoči pri skrbi za otroke do družabništva.

Kot pravijo – bolje je, da se do svojih robotskih prijateljev obnašamo vljudno. Ne pozabite reči »prosim« in »hvala«, preden ti domnevno prevzamejo vajeti prihodnje leto, poroča ladbible.com.