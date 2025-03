Srhljiva prerokba Babe Vange o Putinovi vlogi v svetu se bo uresničila 'v nekaj tednih'?

Znana bolgarska prerokinja Baba Vanga, katere prerokbe so desetletja fascinirale svet, je podala zaskrbljujoče napovedi za leto 2025. Znana je po domnevnem napovedovanju dogodkov, kot so katastrofa v Černobilu, napadi 11. septembra in celo lastna smrt, njeni privrženci pa verjamejo, da nekatere njene vizije še danes ostajajo pomembne.

No, Baba Vanga je prav tako napovedala nekaj srhljivih dogodkov za leto 2025. Čeprav je umrla leta 1996, njene besede še vedno odmevajo, še posebej v luči trenutnih mednarodnih napetosti. Njene zadnje prerokbe napovedujejo strašljivo prihodnost za Evropo ter nenaden vzpon moči ruskega predsednika Vladimirja Putina, za katerega se domneva, da je prepričan o svoji skorajšnji zmagi v vojni v Ukrajini. Sodeč po zapisih, je slepa prerokinja napovedala, da bo spomladi 2025 na Vzhodu izbruhnil konflikt, ki bo imel daljnosežne posledice za Zahod. Opozorila je na obsežno uničenje, kar je sprožilo špekulacije o morebitnih geopolitičnih napetostih, poroča The Economic Times.

Kaj je še napovedala Baba Vanga? 2028: Ustvarjen je nov vir energije (verjetno nadzorovana termonuklearna reakcija). Na Zemlji se začne pojavljati lakota. Človeška odprava odleti proti Veneri. 2033: Polarni led se hitro topi, gladina oceanov se dviguje. 2043: Svetovno gospodarstvo doživi velik razcvet. Evropo vodijo muslimanski vladarji. 2046: Odkrijejo način za vzgojo vseh človeških organov. Presaditev organov postane najboljša metoda zdravljenja. 2066: Med napadom na muslimanski Rim ZDA uporabijo novo uničujoče orožje – podnebno orožje. Vse zamrzne v nekaj sekundah. 2076: Nastane brezrazredno (komunistično) družbeno ureditev. 2088: Pojavi se nova bolezen – hitro staranje, pri kateri človek lahko v nekaj sekundah postane star. 2097: Bolezen, ki povzroča hitro staranje, je premagana. 2100: Umetno sonce osvetljuje temno stran Zemlje. 2111: Ljudje postanejo kiborgi (živi roboti). 2125: Na Madžarskem prejmejo signale iz vesolja (spomnijo se Vanginih napovedi). 2130: Nastanejo podvodne kolonije s pomočjo nasvetov nezemljanov. 2167: Pojavi se nova religija.2170: Velika suša prizadene svet. 2183: Kolonija na Marsu postane nuklearna sila in zahteva neodvisnost od Zemlje. 2196: Popolno mešanje Azijcev in Evropejcev. 2221: Ljudje v iskanju nezemeljskega življenja naletijo na nekaj grozljivega. 2288: Prvo potovanje skozi čas. Ponovni stiki z nezemljani. 3005: Vojna na Marsu. 3797: Zaradi oblakov, ki obdajajo Zemljo, na njej izumre življenje. Ljudje se preselijo v druge zvezdne sisteme. 5079: Konec sveta.

Ena izmed prerokb Babe Vange namiguje, da bo ruski predsednik odigral ključno vlogo pri oblikovanju svetovnih zadev. Domnevno je napovedala, da bo Rusija 'preživela in prevladala', medtem ko se bo Evropa soočala z velikimi pretresi. Čeprav se razlage te prerokbe razlikujejo, se še vedno sprožajo ugibanja o prihodnosti Evrope ....