Srhljiva napoved inženirja: umetna inteligenca zavzema svet, kaj bo še ostalo ljudem? (VIDEO)

Federico Pascual je leta 2014 nastopil na TEDx Durazno in opozoril, da bo umetna inteligenca vplivala na vsak vidik našega dela. Takrat je delal za podjetje MonkeyLearn, ki je bilo leta 2022 prodano ameriškemu podjetju za milijone.

Danes se umetna inteligenca ne ustavlja več pri nerodnih klepetalnikih, temveč gre za bliskovito tehnologijo, ki spreminja vsakdanje življenje in delo. Pascual je opozoril, da bo do leta 2030 skoraj 90 odstotkov člankov in novic napisala umetna inteligenca. Dodal je, da bodo računalniki do leta 2029 dosegli enako kognitivno raven kot ljudje, zato se moramo vsi vprašati, kako bomo ohranili svoje službe.

Ko bo pomočnik postal pametnejši

Njegove napovedi se ujemajo tudi z opozorili britanskega znanstvenika Geoffreyja Hintona, ki je po odhodu iz Googla leta 2023 odkrito spregovoril o tveganjih umetne inteligence. Tudi on je opozoril, da bo človek težko zadržal moč, ko bo pomočnik postal pametnejši od njega.

Pascual danes vztraja pri svojih mislih, čeprav priznava, da bo veliko delovnih mest ostalo varnih pred prevzemom umetne inteligence. Po njegovem bodo ostali ključni tisti, ki imajo talent ter zagotavljajo usmeritve, presojo in okus.

Računalniki bodo do leta 2029 dosegli enako kognitivno raven kot ljudje. FOTO: Tadamichi Getty Images

A opozarja ustvarjalce modelov, da pogosto lansirajo tehnologijo, še preden je varna, ker nočejo zaostati.

»Na koncu je vse odvisno od nas. Tehnologija bo napredovala, pomembno pa je, kako se bomo z njo spopadli. Danes potrebujete le računalnik ali telefon in internetno povezavo, pa že lahko uporabljate orodja, kot sta ChatGPT ali Gemini. Vse, kar potrebujete, je želja in radovednost,« je dejal, poroča ladbible.com.