Srečna s podganami

Želela si je postati veterinarka, a si otroških sanj ni uresničila. Se jim je pa kar najbolj približala. Poleg drugih hišnih ljubljenčkov živi pri njej veliko strašljivih bitij, vsaj po mnenju mnogih: toda Michelle Raybon iz Kalifornije se na očitajoče in vprašujoče poglede drugih ne ozira, ampak uživa v po njenem najboljši družbi. Osrečujejo jo namreč podgane, ima jih kar 50!

50 podgan ji prinaša veselje.

Obožuje svoje dojenčke

Michelle obožuje svoje sostanovalke. FOTO: Twitter

Začelo se je leta 2018, ko je vrata svojega doma odprla le nekaj glodavcem; prva sta bila Elvis in Chuck, sledili sta Lucy in Ethel, živali pa so ji bile tako všeč, da se preprosto ni mogla odpovedati nobenemu novemu družinskemu članu. Zdaj ima 25 samic in ravno toliko samcev. Prve je kupila pri rejcu v Teksasu, in ker v Kaliforniji ni našla primernega strokovnjaka, se je usposobila kar sama. Michelle torej zdaj redi in prodaja podgane in pri tem neizmerno uživa. »One so moji dojenčki, nikoli se ne morem jeziti nanje!« Še dobro, kajti jasno je, da takšna kopica podgan ni ravno nedolžna in jo Michelle nedvomno zagodejo večkrat na dan. »Vsaka ima svoj značaj, a vse so družabne. In imajo zelo dober apetit. Ko pokažem hrano, vse hkrati pritečejo do mene,« se namuzne 51-letnica, ki podganje dogodivščine redno deli s svojimi sledilci na družabnih omrežjih. Denimo, kopanje ljubljenčkov v kuhinjskem koritu si je ogledalo več kot 350.000 ljudi!

In medtem ko zelo veliko radovednežev opazuje podganje vragolije na zaslonu, so redki tisti, ki si upajo vstopiti v Michellin dom. A če se opogumijo, tega ne obžalujejo. »Moji dojenčki jih vedno očarajo. Večina ljudi ima namreč predsodke, mislijo, da so podgane umazane in da prenašajo bolezni. Ampak moje so zdrave in čiste, na človeka se hitro navežejo,« pripoveduje Američanka, ki pa ima, verjeli ali ne, še nekaj drugih hišnih ljubljenčkov. Pri njej živijo še štirje psi, tri mačke in dva prašiča.