Srake za hrano pobirajo zamaške (VIDEO)

Le kdo od nas ni že kdaj v življenju vrgel kovanca v avtomat, da bi iz njega dobil čokolado, plastenko vode ali sendvič. Podoben sistem je razvil švedski strokovnjak za robotiko in umetno inteligenco, le da ga ni namenil ljudem, ampak pticam. Osredotočil se je na srake, ki so po nedavnih ugotovitvah ene od najpametnejših živali na svetu. Namesto kovanca sraka v napravo vtakne kovinski zamašek za steklenice, v zameno pa dobi porcijo ptičje hrane. Srake tako postanejo prostovoljne čistilke površin. Vse kaže, da bi lahko običajne ptičje hiške kmalu postale stvar preteklosti, saj se Forsbergov izum odlično obnese. Izumitelj je novost predstavil na youtubu in z njim sprožil val navdušenja.Znanstvenik iz Göteborga je idejo dobil med opazovanjem srak na domačem dvorišču. Vedoč, da gre za eno najbolj inteligentnih vrst ptic, ni niti za hip podvomil, da jih ne bi mogel naučiti pobiranja zamaškov. Sprva jih je privabil z napravo, ki je avtomatično vsakih nekaj minut izločila porcijo ptičje hrane. Med srakami, ki so obletavale njegov vrt, je naletel na dve, ki sta bili primerni za nadaljnje eksperimentiranje. Zastavil jima je zahtevnejšo nalogo: da bi prišli do hrane, sta se morali naučiti pritiskati na rdeč gumb. Sledilo je učenje z zamaški, ki jih je Forsberg natresel po mizi na dvorišču. »Po tednu ali dveh sta ugotovili, da so zamaški zanimivi in da jih je treba poriniti v luknjo,« razlaga. Sčasoma sta začeli ptici pobirati zamaške povsod in jih nositi znanstveniku, da bi prišli do hrane. Nato je Forsberg izdelal avtomat z elektronskimi detektorji, ki omogočajo, da sraka po tem, ko vrže zamašek v luknjo, dobi hrano brez človekovega posredovanja.»Temu projektu se posvečam že nekaj let, v teh mesecih pa je razvoj vznemirljivo napredoval,« priznava. Zdaj že razmišlja o tem, kako bo srake naučil pobirati še druge vrste odpadkov, denimo cigaretne ogorke, ki jih odmetavajo brezvestni kadilci.