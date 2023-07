Spoznajte mamo, ki je nakupila že skoraj vsa novoletna darila (FOTO)

Res je, da je polovica leta že za nami, a večina še ne razmišlja o nakupih novoletnih daril. To pa ne velja za Britanko Tahnee Beck, ki je lokalnim medijem povedala, da so njene omare že polne daril, z nakupovanjem skozi vse leto pa ogromno prihrani. Mama dveh otrok vse leto spremlja razprodaje, črne petke ter obvestila posameznih trgovin, kdaj bo kaj na voljo po akcijskih cenah. Skrbno tudi posluša najbližje in si zapiše, česa si želijo, ko se kaj od želenega pojavi po ugodni ceni, pa se takoj odpravi v trgovino.

Med prazniki ima več časa za druženje z bližnjimi. FOTO: Evgenyatamanenko/Getty Images

Tahnee je tako v sedmih letih prihranila okrog 6000 evrov. »Vsi vemo, da trgovine tik pred prazniki dvignejo cene, zato takrat pač ne nakupujem. Rada zavijem v nakupovalna središča med prazniki, vsekakor, a si večinoma le ogledujem okrasitev, morda kupim kakšno malenkost, ki se je na seznamu želja pojavila zadnji trenutek, kaj več pa ne,« pravi 33-letnica, ki uživa v tovrstnem početju, še posebno pri seštevanju prihrankov. »Božične okraske kupujem januarja in februarja oziroma ko se trgovine odločijo za posezonske razprodaje. Oblačila z božičnimi motivi prav tako običajno nakupim spomladi, ko večina ljudi, ki jih poznam, nakupuje kopalke in poletne obleke. Po te se odpravim jeseni, med posezonskimi razprodajami. Da bo naslednje leto najverjetneje v modi že kaj drugega, me prav nič ne zanima, saj mi več pomeni prihranek kot trenutni trendi,« je pojasnila Tahnee, ki celo sestavine za božično in novoletno kosilo nakupi več tednov pred prazniki.

Izogne se praznični gneči. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Ne, ni je strah, da bi tako zastrupila goste, pravi, saj piščanca, brstični ohrovt in stročji fižol prinese domov zamrznjene in jih do praznikov spravi v zamrzovalnik, moko, sladkor, čokolado, suha sadje in druge suhe sestavine imajo dolg rok uporabe, prav tako pijača, tik preden se loti kuhanja, nakupi le še krompir ter drugo svežo zelenjavo in sadje. »Ne razumem, zakaj bi morala nakupovati med prazniki. Ker bi se tako spravila v decembrsko razpoloženje? Prej bi se zgodilo, da bi bila nervozna zaradi gneče, pomanjkanja časa in visokih cen, zame to ni decembrsko vzdušje. Praznike raje uživam v miru, saj vem, da imam že vse pripravljeno, tako mi ostane več časa za druženje s prijatelji in družino. To je decembrsko vzdušje,« še pravi Britanka.